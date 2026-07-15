Argentina eliminó a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

Argentina derrotó la tarde de este miércoles 15 de julio a Inglaterra por 2-1 en la segunda semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta, con lo que se clasificó para la final ante España del próximo domingo 19.

Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026

Las selecciones de Argentina y España jugarán la final del Mundial 2026 en la sede de Nueva York/Nueva Jersey para definir al campeón de la edición 23 de este torneo, disputado por primera vez en Uruguay en 1930.

Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra con un golazo de Enzo Fernández (85‘) y otro de Lautaro Martínez (90+2’) con un certero golpe de cabeza. En ambas ocasiones, Lionel Andrés Messi asistió para encaminar la remontada.

Anthony Gordon (55‘) adelantó a los ingleses con un tanto que les abrió la puerta para disputar la segunda final de su historia. La única fue en 1966, en condición de local, la cual le ganaron a Alemania Federal en Wembley.

Para los argentinos será la séptima final de su historia, luego de las ganadas en 1978, cuando fueron locales con Mario Kempes como figura; en 1986 en México con Diego Maradona como máxima estrella; y la de 2022 en Catar con Lionel Messi como estandarte.

En Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014 las perdieron. Los argentinos igualaron a los brasileños en número de finales disputadas y quedaron a una de Alemania, que con ocho es la que más veces definió el título de la competencia.

España, el día previo, derrotó con autoridad a Francia por 2-0 con tantos de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Para los españoles será la segunda final de este tipo luego de Sudáfrica 2010, donde le ganaron a Países Bajos por 1-0.

¿Cuándo se jugará la final del Mundial 2026?

Será la primera vez que argentinos y españoles jueguen la final. El encuentro está programado para el próximo domingo 19 de julio en el estadio de la sede de Nueva York/Nueva Jersey desde las 14:00.

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