El Mundial 2026 ya tiene a su campeón, según una supercomputadora

El Mundial 2026 ya tiene a su campeón, según un análisis de Opta Analyst que ubica a la Selección de Francia como la principal candidata para levantar el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

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Francia se proyecta como el próximo campeón mundial

Opta Analyst hizo una simulación de 25 000 datos con la que llegó a la conclusión de que Francia tiene un 34% de posibilidades de proclamarse como campeón del mundo, confirmando su condición de favorita de la previa del torneo.

La campaña de los franceses se sostiene en la arrolladora capacidad goleadora de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, autores de ocho y cinco goles cada uno en los seis partidos disputados hasta el momento.

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Este dato la convirtió en la segunda selección en los últimos 50 años en tener dos jugadores que anotaron cinco o más goles en la misma edición del torneo, después de Ronaldo y Rivaldo en 2002. Aunque Harry Kane y Jude Bellingham, con seis goles cada uno, también lo hicieron en este 2026.

El favoritismo francés también se sostiene desde el banco de suplentes con Didier Deschamps, quien en los cuartos de final se convirtió en el primer entrenador en alcanzar 20 victorias en 25 partidos, una cifra que ninguno de sus colegas ostenta.

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Detrás de los franceses están los españoles, sus rivales en las semifinales, que tienen un 23,4% de probabilidades de repetir lo logrado en Sudáfrica 2010 con un equipo liderado por los barcelonistas Carles Puyol, Xavi Hernández y Andrés Iniesta.

La tercera en esta lista es Inglaterra con un 21,9% y cuarta Argentina, los vigentes campeones, con un 20,6%, con lo que la opción de que Lionel Messi cierre su carrera en esta clase de competencias con un nuevo título no se concretaría.

El campeón está en Dallas

Para Opta Analyst, la final en Nueva York/Nueva Jersey la jugarán las escuadras de Francia e Inglaterra, mientras que el juego por el tercer lugar en Miami el sábado 18 de julio será entre España y Argentina.

En las simulaciones de las semifinales, Francia superó a España en un 57,7% de las ocasiones, mientras que los españoles, invicta en 36 partidos desde marzo de 2024, lo hizo en un 42,3% de las veces.

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La supercomputadora de Opta Analyst considera que el próximo campeón del mundo saldrá de esta llave que se disputará en Dallas. Sostiene esa conclusión en que franceses y españoles tienen un 34% y un 23,4% de opciones de ser campeones, superando al 21,9% de los ingleses y al 20,6% de los argentinos.

Inglaterra tiene un 52,9% de probabilidades de ser finalista por sobre el 47,1% de Argentina. Existe un 29,3% de opciones de que el duelo en Atlanta se extienda hasta el tiempo extra, aunque el reporte no detalla si harán falta los lanzamientos de penales para determinar al ganador.

Campeones del mundo desde 1930

Año Sede Campeón Subcampeón 1930 Uruguay Uruguay Argentina 1934 Italia Italia Checoslovaquia 1938 Francia Italia Hungría 1950 Brasil Uruguay Brasil 1954 Suiza Alemania Federal Hungría 1958 Suecia Brasil Suecia 1962 Chile Brasil Checoslovaquia 1966 Inglaterra Inglaterra Alemania Federal 1970 México Brasil Italia 1974 Alemania Federal Alemania Federal Países Bajos 1978 Argentina Argentina Países Bajos 1982 España Italia Alemania Federal 1986 México Argentina Alemania Federal 1990 Italia Alemania Federal Argentina 1994 Estados Unidos Brasil Italia 1998 Francia Francia Brasil 2002 Corea del Sur / Japón Brasil Alemania 2006 Alemania Italia Francia 2010 Sudáfrica España Países Bajos 2014 Brasil Alemania Argentina 2018 Rusia Francia Croacia 2022 Catar Argentina Francia

Información externa: Mundial 2026

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