¿Cuándo y a qué hora se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Después de un mes de competencia, el Mundial 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Francia, España, Inglaterra y Argentina siguen en carrera por el título y protagonizarán dos de los enfrentamientos más atractivos del torneo.

Las semifinales no solo reunirán a cuatro de las selecciones más poderosas del fútbol mundial, sino que también marcarán un hecho histórico: por primera vez en una Copa del Mundo, los cuatro mejores equipos del ranking FIFA alcanzaron las semifinales del torneo.

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¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial?

Francia vs. España

La primera semifinal se disputará el martes 14 de julio, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el AT&T Stadium de Arlington (Dallas).

Será un duelo con cuentas pendientes, ya que ambas selecciones se enfrentaron en las semifinales de los dos torneos europeos más recientes.

España eliminó a Francia en las semifinales de la Eurocopa, torneo que posteriormente conquistó tras vencer a Inglaterra en la final.

Posteriormente, volvieron a cruzarse en las semifinales de la UEFA Nations League, donde nuevamente la selección española se impuso antes de caer en la final frente a Portugal.

Argentina vs. Inglaterra

La segunda semifinal se jugará el miércoles 15 de julio, también a las 14:00 (hora de Ecuador), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El partido marcará el reencuentro entre dos selecciones con una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

Además, tendrá un ingrediente especial: será la primera vez que Lionel Messi enfrente a Inglaterra con la selección absoluta, tanto en partidos oficiales como amistosos.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo ocurrió en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002.

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Unas semifinales históricas

Las semifinales del Mundial 2026 también quedarán marcadas por varios hitos.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, los cuatro semifinalistas coinciden con las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA.

Además, será apenas la cuarta ocasión en que las cuatro selecciones clasificadas a semifinales son campeonas del mundo.

Anteriormente ocurrió en 1970, 1990 y ahora en 2026.

En cuanto al palmarés, Argentina es la selección más laureada entre las semifinalistas con tres títulos mundiales (1978, 1986 y 2022).

Francia suma dos campeonatos (1998 y 2018), mientras que España (2010) e Inglaterra (1966) buscarán conquistar su segunda Copa del Mundo.

Las cuatro selecciones llegan con el objetivo de escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol y acercarse a la conquista del título más importante a nivel de selecciones.