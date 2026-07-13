La FIFA hizo un cambio clave para los partidos finales del Mundial 2026

La FIFA tiene pensado implementar una serie de modificaciones logísticas para los cuatro partidos finales con los que se cerrará el Mundial 2026, entre los que destaca un nuevo balón para definir a los finalistas y al campeón.

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La FIFA estrena balón

Las selecciones nacionales de Francia, España, Inglaterra y Argentina jugarán los últimos partidos del Mundial 2026 con un nuevo balón que la FIFA ha denominado el Trionda Final.

La pelota, que se estrenará este martes 14 de julio con el juego entre Francia y España en Dallas, en la primera semifinal, tiene un nuevo diseño con un homenaje a las últimas sedes y mantiene el sensor que ya causó polémica con el VAR, según explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

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El Trionda Final se utilizará solo en los cuatro partidos decisivos de las dos semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la gran final programada para el próximo domingo 19 de julio desde las 14:00.

El ‘viejo’ Trionda, el balón con el que se jugaron los anteriores 100 partidos de la competición, tenía los colores de los tres países anfitriones del torneo: verde por México, azul por Estados Unidos y rojo por Canadá, y blanco como color neutro.

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El Trionda Final, en cambio, tiene una base negra con vivos dorados y detalles en rojo y rosa. Según Adidas, el acabado en oro “evoca el trofeo de la Copa Mundial”, mientras que el fondo negro “realza el aspecto del balón”.

Con la nueva pelota se les rinde tributo a las ciudades donde se jugarán los partidos 101, 102, 103 y 104. Los nombres de las cuatro sedes de la recta final aparecen impresos de forma destacada: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey.

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El resto de las 16 ciudades anfitrionas está representado en unos gráficos triangulares distribuidos sobre la superficie del balón.

Los jugadores de los cuatro equipos aún en disputa ya hicieron sus primeros entrenamientos con el Trionda Final, con el que esperan conquistar el título que aún está en manos de Argentina.

¿Qué otros cambios implementará la FIFA?

Los cambios que la FIFA implementará nada tienen que ver con la parte reglamentaria, sino con la parte logística, con lo que busca que el espectáculo que los hinchas vivan antes, durante y después de un partido se incremente.

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Una vez que los himnos se entonen, la utilización de la pirotecnia será mayor a lo que se hizo hasta los cuartos de final y los parches en la manga izquierda serán distintos entre las semifinales y la final.

Para el show de medio tiempo, la FIFA anunció que se incluirá a Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel y el PS 22 Chorus de Nueva York, que compartirá escenario con Madonna, Shakira + Burna Boy y BTS.

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El espectáculo contará con la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay. Se tiene planificado que tenga una duración exacta de 11 minutos, sin tomar en cuenta el tiempo que para el montaje y desmontaje de la escenografía.

Información externa: Mundial 2026

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