Lionel Messi reaccionó a su famosa foto con Lamine Yamal y su respuesta se hizo viral

A dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi volvió a referirse a una de las imágenes más virales de los últimos meses: la fotografía en la que aparece junto a un Lamine Yamal cuando este apenas era un bebé.

Durante un evento realizado en Nueva York, el capitán de la Albiceleste calificó esa coincidencia como una auténtica “locura”, al considerar que nunca imaginó que años después ambos se enfrentarían por el título más importante del fútbol.

“Lo de esa foto es una locura porque en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad es una locura”, expresó Messi.

Messi elogia a Lamine Yamal

Además de recordar la histórica fotografía, el capitán argentino dedicó palabras de admiración al joven futbolista español, a quien considera una de las grandes figuras del fútbol actual.

“Lamine juega en un club al que amo y al que siempre deseo lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con apenas 19 años, tiene toda la carrera por delante y una gran oportunidad de conseguir algo histórico, que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez”, afirmó.

Messi también destacó el impacto que tiene el extremo en el Barcelona y le deseó éxitos para el futuro.

“Es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento, sin duda. Le deseo muchísima suerte porque será algo muy bueno para el Barcelona también”.

Sin embargo, dejó claro que el objetivo de Argentina será impedir que el español brille en la final.

“Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores y un gran funcionamiento colectivo, pero nosotros también tenemos nuestras armas”.

Magical photo by the @FundacioFCB 💙❤️



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📸 Joan Monfort (Diari Sport) pic.twitter.com/ukT4XgyNph — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2026

Un evento repleto de estrellas

Messi realizó estas declaraciones durante un evento organizado por Fanatics Fest en Nueva York, en la antesala de la final del Mundial.

El argentino compartió escenario con el arquero Emiliano Martínez, el seleccionador Lionel Scaloni, el entrenador español Luis de la Fuente y el mediocampista Rodri.

La jornada también contó con invitados de otras disciplinas deportivas y del entretenimiento, entre ellos el tenista Novak Djokovic, el exfutbolista Rio Ferdinand, la estrella de la NBA Kevin Durant, la leyenda de la NFL Tom Brady, el comediante Kevin Hart y el rapero Travis Scott.

Messi fue el gran protagonista del evento y recibió la mayor ovación del público, cuyos cánticos llegaron incluso a interrumpir su intervención.

Durante el encuentro con los aficionados, Lionel Scaloni recordó que, incluso en una final del Mundial, el fútbol sigue siendo el mismo juego que practicaban cuando eran niños.

Por su parte, Emiliano Martínez aseguró que la conquista del Mundial de Catar 2022 transformó la vida de millones de argentinos y expresó su deseo de volver a regalarle esa alegría al país.