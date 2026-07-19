Mundial 2026: Mbappé y Messi rompen récords goleadores

El Mundial 2026 dejó un nuevo capítulo en la histórica rivalidad goleadora entre Messi vs Mbappé. Mientras el argentino disputó posiblemente su última Copa del Mundo a los 39 años, el francés de 27 años hizo historia al superar marcas que Messi tenía al alcance. Mbappé terminó como máximo goleador del torneo con 10 tantos y se convirtió en el líder histórico de anotadores mundialistas con 22 goles.

La actuación de Messi en el Mundial

Messi cerró su sexta participación mundialista con 8 goles en la edición de Norteamérica y acumuló 21 en la historia de los Mundiales. Aunque no marcó en cuartos de final, semifinales ni en la final ante España, fue clave para Argentina con asistencias decisivas en las rondas previas. El capitán campeón en Qatar 2022 se despide como uno de los grandes protagonistas de la historia del torneo, destacándose por haber anotado en siete partidos mundialistas consecutivos.

Mbappé, el nuevo rey goleador

Por otro lado, Kylian Mbappé mantuvo una producción constante durante el campeonato y alcanzó los 10 goles, superando sus registros anteriores de Rusia 2018 y Qatar 2022. El delantero francés del Real Madrid llegó a 22 anotaciones en Mundiales, desplazando a Messi en la cima histórica de goleadores. Esta batalla entre Messi vs Mbappé marcó una de las grandes historias del torneo.

Récords ofensivos del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 también se destacó por su alto poder ofensivo. Tras disputarse 104 partidos, el certamen terminó con 308 goles, una cifra récord que superó ampliamente los 172 tantos de Qatar 2022. La ampliación a 48 selecciones y el aumento de encuentros contribuyeron a un promedio de 2,9 goles por partido, consolidando una edición con gran protagonismo ofensivo.

Clasificación de goleadores del Mundial 2026

Con 10: Kylian Mbappé (Francia)

Con 8: Lionel Messi (Argentina)

Con 7: Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega)

Con 6: Ousmane Dembélé (Francia) y Harry Kane (Inglaterra)

Con 5: Mikel Oyarzabal (Francia)

Con 4: Vinicius Junior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal)

Clasificación de los goleadores históricos