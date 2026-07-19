🔴 (En vivo) Argentina vs. España buscan el título del Mundial 2026

España y Argentina ya tienen todo listo para disputar la final del Mundial 2026. Las alineaciones fueron confirmadas y ambos equipos completaron el calentamiento sobre el terreno de juego. Ahora, todo está preparado para el inicio del encuentro, programado para las 14:00.

Argentina vs. España

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, sorprende con tres novedades en el once titular para la final del Mundial 2026 contra España. La inclusión de Rodrigo de Paul, Gonzalo Montiel y Nico González marca un cambio significativo en la alineación. Estos jugadores reemplazan a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, en un equipo que sigue liderado por Lionel Messi.

Alineación Argentina Mundial 2026

La Albiceleste saldrá al campo con Emiliano Martínez en la portería. La defensa estará compuesta por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. En el medio campo, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nico González formarán una línea sólida. Finalmente, Julián Alvarez y Lionel Messi se encargarán de la delantera.

Esta será la primera titularidad en este Mundial para Nico González y la segunda para Montiel, quien ya jugó el primer tiempo en la jornada inaugural.

Novedades en el once titular argentino

Emiliano Martínez (Portero)

Gonzalo Montiel (Defensa)

Christian Romero (Defensa)

Lisandro Martínez (Defensa)

Nicolás Tagliafico (Defensa)

Rodrigo de Paul (Medio campo)

Enzo Fernández (Medio campo)

Alexis Mac Allister (Medio campo)

Nico González (Medio campo)

Julián Alvarez (Delantera)

Lionel Messi (Delantera)

El rival: España

Por su parte, Luis de la Fuente, técnico de la selección española, repite el mismo once inicial que utilizó ante Bélgica en cuartos de final y contra Francia en semifinales. Este equipo se enfrenta a Argentina en el estadio Metlife de East Rutherford.

De la Fuente mantiene a Pedri González en el banquillo, siendo reemplazado por Fabián Ruiz. Además, Lamine Yamal y Pedro Porro son titulares a pesar de haber enfrentado problemas musculares tras el encuentro contra Francia.

Alineación España para la final