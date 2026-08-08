Lionel Messi y la emotiva historia con su padre Jorge: las palabras que hoy conmueven al mundo

El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, falleció la noche del 7 de agosto, a sus 68 años. La noticia ha provocado una ola de mensajes de solidaridad hacia el capitán de la selección argentina y figura de Inter Miami.

Hasta el momento, Messi no se ha pronunciado públicamente sobre el fallecimiento de su padre. Sin embargo, en las últimas horas se viralizaron antiguas declaraciones del futbolista en las que recordaba el enorme sacrificio que Jorge realizó para sacar adelante a su familia y acompañarlo durante sus primeros años como futbolista.

Lionel Messi recordó el esfuerzo de su padre

Tras conocerse la noticia, comenzaron a circular fragmentos de una entrevista que Lionel Messi concedió hace algunos años a TyC Sports, en la que habló con emoción sobre el papel que tuvo su padre en su vida.

“Mi viejo se levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las nueve de la noche para cenar, prácticamente todos los días. Prácticamente nos veíamos poco y, cuando nos veíamos, lo disfrutaba muchísimo”.

El capitán argentino también recordó que, pese a las largas jornadas laborales, su padre siempre estuvo presente cuando más lo necesitó.

“Nunca me retaba. Yo lo disfrutaba muchísimo porque lo extrañaba y quería abrazarlo y estar con él“.

Las palabras cobraron un significado especial tras la muerte de Jorge Messi, considerado una de las personas más importantes en la vida y en la carrera del ocho veces ganador del Balón de Oro.

"Jorge Messi"



Por estas palabras de Lionel sobre el esfuerzo que hizo su padre para que él pudiera jugar al fútbol de manera profesional.



"Se levantaba todos los días a las 4AM y volvía a las nueve de la noche para cenar…". pic.twitter.com/FerWYe4rXT — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 8, 2026

Un apoyo fundamental en la carrera de Lionel Messi

Jorge Messi no solo fue el padre del astro argentino, sino también uno de los principales impulsores de su carrera.

Junto con Celia Cuccittini, acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en Newell’s Old Boys, respaldó su tratamiento por la deficiencia de hormona de crecimiento y fue una figura clave durante su llegada al FC Barcelona, donde comenzó la historia que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Con el paso de los años, además de su padre, Jorge Messi asumió funciones como representante y colaboró en la gestión de la carrera profesional del campeón del mundo.

El fútbol acompañó a Lionel Messi

Tras conocerse el fallecimiento, diferentes instituciones y personalidades del fútbol enviaron mensajes de apoyo a Lionel Messi y a su familia.

La Liga Profesional de Fútbol de Argentina publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado por una fotografía de Jorge Messi junto a su hijo.

“En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad de la LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!”.

Por su parte, Newell’s Old Boys, club donde Lionel dio sus primeros pasos como futbolista, también expresó sus condolencias.

“Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos, junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

La salud de Jorge Messi ya había generado preocupación

Durante el Mundial de 2026, el estado de salud de Jorge Messi había despertado preocupación luego de que surgieran versiones sobre un supuesto fallecimiento, información que en ese momento fue desmentida por el entorno de la familia.

En aquella ocasión se informó que el padre del futbolista permanecía bajo seguimiento médico y evolucionaba favorablemente.