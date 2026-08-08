Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió a los 68 años en un hospital de Rosario, Argentina. El fallecimiento ocurrió el viernes 7 de agosto de 2026, a las 22:00, hora local, después de enfrentar durante un largo período problemas de salud.

El padre del capitán de la selección argentina tuvo un papel decisivo en su formación personal y profesional. Jorge Messi acompañó al futbolista desde sus primeros años y asumió la representación y administración de sus asuntos fuera de las canchas. También resultó clave para concretar su llegada al FC Barcelona cuando Lionel tenía 13 años.

Jorge Messi acompañó los primeros pasos de Lionel

Jorge Messi estuvo casado con Celia Cuccittini y tuvo otros tres hijos: Rodrigo, Matías y María Sol. Antes de dedicarse por completo a la carrera de Lionel, trabajó como técnico químico. En la década de 1980 ingresó a la fábrica Acindar, donde llegó a ocupar el cargo de gerente.

También tuvo una relación con el fútbol desde joven. Jorge Messi jugó como mediocampista en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys. Sin embargo, dejó el equipo para cumplir con el servicio militar obligatorio.

Cuando Lionel comenzó su carrera deportiva, Jorge asumió un papel central para enfrentar los obstáculos que aparecieron en su camino. Acompañó sus primeros entrenamientos desde la orilla del campo en la sede deportiva Malvinas de Newell’s Old Boys.

Además, buscó opciones para financiar el tratamiento médico que Lionel necesitaba. Consultó alternativas en clubes argentinos como River Plate y Newell’s Old Boys antes de tomar la decisión de viajar con su hijo a Europa.

La gestión de Jorge también permitió avanzar en el acuerdo con el FC Barcelona. Cuando Lionel tenía 13 años, impulsó el convenio que contemplaba contrato, sueldo, vivienda, empleo para el núcleo familiar y la cobertura del tratamiento hormonal del juvenil.

El respaldo de su padre durante la etapa en España

Jorge Messi decidió permanecer junto a Lionel en el hogar de la Gran Via de Carles III, en España, mientras el resto de la familia regresó a Rosario. Su permanencia buscó garantizar que el joven futbolista pudiera continuar con su proceso.

Durante el Mundial de 2026, la ausencia de Jorge Messi en los estadios generó inquietud y reflejó la complejidad de su estado de salud.

Lionel Messi recordó años después las dificultades que ambos enfrentaron durante los primeros tiempos en Europa. En una entrevista de 2007 con el programa Fútbol y algo más, de Radio Del Plata, contó que su padre siempre permaneció a su lado.

Messi relató que ambos atravesaron momentos difíciles y que, en ocasiones, lloraban a solas sin que el otro lo supiera. También recordó que Jorge le preguntó si quería continuar con el proceso en Europa o regresar a Argentina. Lionel decidió seguir y su padre permaneció con él.

En esa misma entrevista, Jorge Messi habló sobre las experiencias que compartieron. Señaló que los momentos difíciles también les permitieron salir fortalecidos y que esas experiencias ayudaron a Lionel a convertirse en la persona que es.

Aunque manejó acuerdos comerciales con empresas globales, Jorge Messi conservó un perfil bajo ante la opinión pública. Su papel como padre y representante marcó una etapa fundamental en la carrera de Lionel Messi, especialmente durante los primeros años, cuando el futbolista afrontó dificultades médicas y familiares para continuar con su formación en Europa.

Messi hablando sobre su papá. Quiero ir a darle un abrazo. https://t.co/8TpxpG6TJJ pic.twitter.com/SbyyTNxEqk — Fabipa (@fabipa90) August 8, 2026

Muerte del padre de Lionel Messi, preguntas y respuestas

1. ❓ ¿Quién fue Jorge Messi y qué papel tuvo en la carrera de Lionel Messi? Jorge Messi fue el padre y representante de Lionel Messi y tuvo un papel fundamental en sus primeros años de carrera.

Acompañó a Lionel desde sus inicios en Newell’s Old Boys, gestionó aspectos de su carrera y buscó alternativas para financiar el tratamiento médico que necesitaba. También fue clave para concretar su llegada al FC Barcelona cuando tenía 13 años. ❓ ¿Cómo ayudó Jorge Messi a Lionel Messi a llegar al FC Barcelona? orge Messi impulsó el acuerdo que permitió que Lionel se incorporara al FC Barcelona a los 13 años.

El convenio contempló contrato, sueldo, vivienda, empleo para el núcleo familiar y cobertura del tratamiento hormonal que necesitaba el joven futbolista. Jorge además viajó con Lionel a Europa y permaneció junto a él durante sus primeros años en España. ❓ ¿Qué dificultades enfrentaron Jorge y Lionel Messi durante sus primeros años en Europa? Ambos atravesaron dificultades económicas, médicas y familiares mientras Lionel continuaba su formación futbolística en España.

El resto de la familia regresó a Rosario, mientras Jorge permaneció con Lionel en Barcelona para acompañarlo. Años después, Lionel recordó que ambos vivieron momentos difíciles y que incluso llegaron a llorar a solas. Jorge también le preguntó si quería continuar en Europa o regresar a Argentina.

❓ ¿A qué se dedicaba Jorge Messi antes de representar a su hijo? Jorge Messi trabajó como técnico químico y llegó a ocupar el cargo de gerente en la fábrica Acindar.

Antes de dedicarse por completo a la carrera de Lionel, desarrolló su trayectoria laboral en el sector industrial. Además, tuvo un vínculo temprano con el fútbol, ya que jugó como mediocampista en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys.

❓ ¿Cuándo y dónde murió Jorge Messi? orge Messi murió el viernes 7 de agosto de 2026, a los 68 años, en un hospital de Rosario, Argentina.

Su fallecimiento ocurrió a las 22:00, hora local, después de enfrentar durante un largo período problemas de salud. Durante el Mundial de 2026, su ausencia en los estadios había generado inquietud sobre su estado.

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