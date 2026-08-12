Lionel Messi se despide de su padre y pone en duda su continuidad en el fútbol

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Jorge Messi, quien lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol hasta convertirse también en su representante.

Este miércoles 12 de agosto, el argentino publicó una carta en su cuenta de Instagram en la que recordó esa relación y habló sobre el impacto que su pérdida puede tener en su carrera.

Jorge Messi falleció el pasado sábado a los 68 años. A través de sus redes sociales, el capitán de la Selección de Argentina compartió una fotografía junto a su padre y un extenso mensaje sobre el vínculo que mantuvieron durante toda su trayectoria.

En su despedida, Messi recordó los sacrificios que hicieron juntos, el acompañamiento permanente de su padre y el vacío que deja su muerte. También reconoció que ahora tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando profesionalmente.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre su futuro en el fútbol?

Uno de los pasajes más significativos de la carta estuvo dedicado al futuro deportivo de Messi. El argentino reconoció que la muerte de su padre lo llevó a replantearse su continuidad como futbolista.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más“.

Messi también recordó que Jorge estuvo junto a él desde el comienzo de su carrera y lamentó que su muerte llegara cuando consideraba que faltaba poco para completar juntos ese recorrido.

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.

Las palabras del capitán argentino dejan abierta la posibilidad de que reconsidere cuánto tiempo más permanecerá en el fútbol profesional, aunque en su mensaje no anunció una fecha de retiro ni confirmó que vaya a dejar de jugar.

¿Cómo vivió Lionel Messi el Mundial 2026 por la salud de su padre?

Messi también recordó las difíciles circunstancias personales que atravesó durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Según relató en su carta, la salud de Jorge Messi empeoró pocos días antes del inicio del torneo.

El delantero aseguró que fue su propio padre quien le pidió que disputara la Copa del Mundo.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”.

Durante la competición, Messi comenzó a sentir especialmente la ausencia de una costumbre que había mantenido con su padre: recibir un mensaje suyo después de cada encuentro.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible para darte tiempo y que vieras un partido”.

Argentina llegó hasta la final del Mundial 2026, en la que perdió frente a España. Messi lamentó no haber podido cerrar el torneo con un nuevo título y explicó que durante la competición también tuvo dificultades físicas.

“No pude. Las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

¿Qué significó Jorge Messi en la carrera de Lionel Messi?

En otro tramo de su despedida, Messi destacó que la relación con Jorge trascendió el vínculo entre padre e hijo. Su padre estuvo presente desde sus primeros pasos en Rosario, lo acompañó durante su llegada al Barcelona y administró su carrera durante más de dos décadas.

Messi reconoció que todavía tiene dificultades para asumir que ya no podrá volver a verlo ni conversar con él.

“Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”.

El futbolista también señaló que su padre estaba sufriendo antes de su fallecimiento, aunque lamentó que su partida se produjera cuando todavía esperaba compartir más momentos junto a él.

“Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”.

Finalmente, Messi resumió los diferentes roles que Jorge desempeñó durante su vida y su trayectoria profesional.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”.

¿Qué sigue para Lionel Messi después de la muerte de su padre?

La carta deja interrogantes sobre el futuro deportivo de Lionel Messi, pero no constituye un anuncio de retiro.

El argentino únicamente expresó que, tras la muerte de su padre, tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

El mensaje tampoco establece una fecha para tomar una decisión. Por ahora, la reflexión de Messi muestra cómo la pérdida de Jorge, una de las figuras centrales de su vida personal y profesional, modificó su perspectiva sobre la etapa final de su carrera.

Con información de Agencia EFE.