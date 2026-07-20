España se convierte en la mejor selección del siglo XXI tras ganar el Mundial 2026

La Selección de España dirigida por Luis de la Fuente derrotó 1-0 a Argentina este domingo 19 de julio en la final del Mundial 2026, gracias a un gol de Ferran Torres, y conquistó su segunda Copa del Mundo.

Más allá del título, la victoria consolida a la Roja como la selección más exitosa del siglo XXI. Ningún otro país ha logrado reunir tantos campeonatos de primer nivel desde el año 2000 ni mantener un nivel competitivo durante tanto tiempo.

Un gigante que tardó décadas en despegar

Aunque España participó por primera vez en una Copa del Mundo en 1934 y desde mediados del siglo XX era considerada una potencia europea, durante décadas estuvo lejos de dominar el fútbol internacional.

Su mejor actuación mundialista antes del nuevo milenio había sido el cuarto lugar conseguido en Brasil 1950.

En Europa también logró un hito importante al conquistar la Eurocopa de 1964, disputada como local.

Sin embargo, ese título fue el inicio de una larga espera.

Durante más de cuatro décadas, España acumuló eliminaciones prematuras en Mundiales y solo pudo alcanzar el subcampeonato de la Eurocopa de 1984, sin volver a levantar un gran trofeo.

La generación que cambió la historia

El punto de inflexión llegó a comienzos del siglo XXI.

España apostó por una identidad futbolística basada en la posesión del balón, la técnica y el protagonismo ofensivo, inspirada en gran medida por la escuela del FC Barcelona, que impulsó a una generación irrepetible de futbolistas.

Los resultados fueron inmediatos.

En 2008, la Roja rompió la sequía al conquistar la Eurocopa.

Dos años más tarde alcanzó el mayor logro de su historia al ganar el Mundial de Sudáfrica 2010, con el recordado gol de Andrés Iniesta frente a Países Bajos en la prórroga.

La era dorada continuó en 2012, cuando España revalidó el título continental y se convirtió en la primera selección en enlazar Eurocopa-Mundial-Eurocopa de forma consecutiva.

Sergio Ramos y Jesús Navas besando la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. • Foto: Fifa World Cup

Una caída que sirvió para reinventarse

Después de dominar el fútbol mundial, España atravesó un periodo de dificultades.

Fue eliminada en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 y cayó en los octavos de final tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022.

Aunque siguió siendo una selección competitiva, ya no logró imponer la superioridad que había mostrado durante su época dorada.

Lejos de significar el final de un ciclo, esa etapa marcó el inicio de una nueva transformación.

La nueva España de Luis de la Fuente

Con la llegada de Luis de la Fuente, la selección encontró un equilibrio entre la esencia que la hizo campeona y una versión más vertical y dinámica.

La posesión continúa siendo una de sus principales fortalezas, pero ahora se combina con transiciones rápidas y mayor profundidad por las bandas.

Jugadores como Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz mantienen el control del mediocampo, mientras que extremos explosivos como Lamine Yamal y Nico Williams aportan velocidad, desequilibrio y mayor capacidad ofensiva.

Lamine Yamal y Nico Williams festejando la Eurocopa 2024. • Foto: España

El proyecto dio sus primeros frutos con la conquista de la Liga de Naciones 2023 y, posteriormente, de la Eurocopa 2024, que convirtió a España en la selección más laureada de la historia del torneo con cuatro títulos.

El punto culminante llegó en 2026, cuando derrotó a Argentina en la final del Mundial y levantó su segunda Copa del Mundo, convirtiéndose en la primera selección en conquistar dos Mundiales durante el siglo XXI.

Un dominio sin precedentes

Los números respaldan el dominio español.

Desde el año 2000, la Roja ha conquistado:

Eurocopa 2008.

Mundial 2010.

Eurocopa 2012.

Liga de Naciones 2023.

Eurocopa 2024.

Mundial 2026.

Si se consideran únicamente los dos torneos más importantes del fútbol de selecciones, España suma cinco títulos mayores en el siglo XXI: tres Eurocopas y dos Mundiales, una cifra que ninguna otra selección ha conseguido en este periodo.

A ello se añade otro dato que refuerza su legado: ha disputado cinco finales de grandes torneos (Eurocopas y Mundiales) en este siglo y ganó las cinco.

Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo 2026 con España. • Agencia EFE.

Más allá de los trofeos, España ha sabido reinventarse sin renunciar a una identidad futbolística propia. Primero conquistó el mundo con el histórico “tiki-taka” y, años después, evolucionó hacia un estilo más directo y vertical que le permitió volver a la cima.

Con dos generaciones campeonas y un modelo de juego capaz de adaptarse al paso del tiempo, la Roja no solo volvió a levantar la Copa del Mundo: consolidó una era que la convierte, por resultados y continuidad, en la selección más dominante del fútbol en el siglo XXI.

Las más ganadoras del Siglo XXI