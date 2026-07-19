Luis de la Fuente: ‘La victoria es un ejemplo para España’

Luis de la Fuente, el seleccionador español, celebró con emoción la victoria de su equipo en la final del Mundial 2026 contra Argentina, este 19 de julio del 2026.

Con un marcador de 1-0, De la Fuente destacó que esta generación de futbolistas es un verdadero ejemplo para España. En sus declaraciones, subrayó que “juntos” son “más fuertes”, mostrando su orgullo por haber acompañado a estos jugadores hasta la cima.

Emoción y orgullo tras el triunfo

El técnico se mostró “muy emocionado” al reflexionar sobre el triunfo. “Hemos hablado mucho con los jugadores y me decían ‘míster, hemos ganado todo’. Y eso es maravilloso”, afirmó en una entrevista con TVE. Para él, esta generación representa un modelo a seguir para el deporte español y la juventud.

Un recorrido lleno de logros

De la Fuente expresó su orgullo por los futbolistas que han crecido bajo su dirección. “Es un honor haberles acompañado en este recorrido”, resaltó. Además, mencionó que el partido podría haberse definido antes si no fuera por las grandes intervenciones del arquero argentino Emiliano Martínez.

Reflexiones tras la derrota argentina

Por otro lado, Lionel Scaloni, entrenador argentino, se mostró triste tras la derrota. A pesar de ello, reconoció que los españoles fueron mejores en el partido. “Es la verdad”, dijo con resignación. Scaloni enfatizó que siempre recordará lo logrado hasta ahora y destacó que su equipo es un gran ejemplo para todos.

La importancia de levantarse tras una caída

A pesar de perder, Scaloni instó a su país a recordar el esfuerzo realizado durante el torneo. “Al país quiero decirle que lo dimos todo”, declaró. Enfatizó que aunque se pierde, hay que levantarse y seguir adelante.

Con información de EFE