Luis de la Fuente fue profesor de Lionel Scaloni: así nació la amistad que llega a la final del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina tendrá un duelo muy especial fuera del terreno de juego.

Los seleccionadores Luis de la Fuente y Lionel Scaloni volverán a encontrarse nueve años después de compartir un aula en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde el técnico español fue profesor del argentino durante su formación como entrenador.

Hoy, ambos llegan como protagonistas de la final más importante del fútbol mundial.

Cuando De la Fuente fue profesor de Scaloni

En 2017, poco después de retirarse como futbolista profesional, Lionel Scaloni decidió obtener la licencia UEFA Pro en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Uno de sus docentes fue Luis de la Fuente, quien en ese momento compaginaba su trabajo en las categorías formativas de la selección española con la formación de nuevos entrenadores.

Según recordó Ginés Meléndez, entonces director de la Escuela Nacional de Entrenadores de la RFEF, De la Fuente impartía las clases de táctica y sistemas de juego.

Scaloni, además, era uno de los alumnos más aplicados.

“Fue mi profesor en el curso de entrenadores”, recordó el seleccionador argentino durante la Copa América 2024.

El técnico argentino también destacó la disposición de De la Fuente para ayudar a los alumnos y reveló que ambos mantuvieron una buena relación una vez finalizado el curso.

Una amistad que va más allá del fútbol

La relación entre ambos no terminó en las aulas.

Scaloni eligió realizar su formación en España debido a su estrecho vínculo con el país, donde desarrolló buena parte de su carrera como futbolista defendiendo las camisetas de Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca.

Con el paso de los años, la relación profesional se convirtió en una amistad basada en el respeto mutuo.

Antes de disputar la semifinal frente a Inglaterra, Scaloni ya conocía que España había eliminado a Francia y no dudó en elogiar públicamente a su antiguo profesor.

“Estoy contento por él. Se lo merece. Es un gran tipo. Todo lo que vemos en su selección es lo que esperamos ver en la nuestra. Si no nos va bien, le llamaré. Si jugamos la final contra él… no. Esperemos que no haya llamada hasta después del partido”, comentó entre sonrisas.

Finalmente, Argentina venció a Inglaterra y el esperado reencuentro quedó confirmado.

Dos caminos distintos hacia la élite

Aunque compartieron una etapa en la formación de entrenadores, ambos llegaron a la élite siguiendo recorridos muy diferentes.

Luis de la Fuente construyó su carrera desde las categorías inferiores de la selección española.

Durante más de una década dirigió a los combinados sub-19, sub-21 y olímpico, conquistando varios títulos internacionales antes de asumir el mando de la selección absoluta en diciembre de 2022, tras la salida de Luis Enrique.

Desde entonces, levantó la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, consolidando a España como una de las grandes potencias del fútbol mundial.

Scaloni, en cambio, llegó al banquillo de Argentina inicialmente como un entrenador interino, después de haber sido asistente de Jorge Sampaoli y dirigir brevemente a la selección sub-20.

Lo que comenzó como una solución temporal terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos en la historia de la Albiceleste.

Bajo su dirección, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024.

Un reencuentro con una Copa del Mundo en juego

Este 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, maestro y alumno volverán a verse las caras.

Luis de la Fuente buscará conquistar el primer Mundial de su carrera como entrenador y darle a España su segunda estrella.

Scaloni, por su parte, intentará revalidar el título obtenido en Catar 2022 y convertir a Argentina en tetracampeona del mundo.

Lo que hace nueve años comenzó como una relación entre profesor y alumno tendrá ahora su capítulo más importante: una final de la Copa del Mundo con el trofeo más prestigioso del fútbol en juego.