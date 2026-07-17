Show de medio tiempo del Mundial 2026. Artistas y cronograma oficial para Ecuador

El histórico primer show de medio tiempo Mundial 2026 de la final entre Argentina y España se transmitirá en Ecuador aproximadamente entre las 14:45 y las 15:10 del domingo 19 de julio de 2026.

Al tratarse de un evento deportivo en vivo, el horario exacto dependerá de la cantidad de minutos adicionales que se añadan al finalizar el primer tiempo.

La gran final de la Copa del Mundo se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Este compromiso no solo definirá al nuevo campeón de fútbol, sino que también presentará un concierto unificado sin precedentes en la historia de los torneos organizados por la FIFA.

Para quienes desean anticipar la experiencia visual del gran escenario digitalmente y sorprender en redes antes de la final, pueden revisar cómo crear tus fotos en estadios del Mundial con inteligencia artificial.

⏱️ ¿Cuál es el cronograma oficial de la final del Mundial para Ecuador?

El cronograma oficial en hora de Ecuador inicia a las 12:30 con la Ceremonia de Clausura, mientras que el pitazo inicial del partido final arrancará formalmente a las 14:00.

El evento previo de clausura tendrá una duración total de 90 minutos con la participación de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Tom Cruise e IShowSpeed.

El esperado show de medio tiempo Mundial 2026 dará inicio al concluir los primeros 45 minutos reglamentarios de juego.

🎤 ¿Qué artistas se presentan en el show de medio tiempo Mundial 2026?

Las superestrellas mundiales Shakira, Madonna, Justin Bieber y el grupo coreano BTS serán los artistas principales encargados de dar vida al evento musical.

Según informa la revista Hola!, al escenario se sumarán el nigeriano Burna Boy, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el prestigioso coro infantil PS22 Chorus.

Para profundizar en el repertorio y la lista completa de invitados, te recomendamos leer nuestro reporte sobre los artistas de la final y el show de Shakira.

El reporte del medio El Comercio de Colorado detalla que la producción no consistirá en pequeños conciertos individuales, sino en una obra conceptual fluida curada por Chris Martin, vocalista de Coldplay, junto a la organización Global Citizen.

La presentación incluirá la interpretación de la canción oficial Dai Dai por parte de Shakira y Burna Boy, una transición sinfónica a cargo de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, y un cierre con todas las estrellas unidas.

Este tipo de espectáculos humanitarios y de integración social ya tuvieron un adelanto de Shakira junto a los niños de Uganda, una colaboración que se volvió la tendencia del momento en redes, y también puedes consultar los detalles de la invitación de Shakira a los niños de Uganda para su proyecto educativo.

📺 ¿Cuánto tiempo durará el espectáculo en televisión?

El espectáculo musical tendrá una duración neta de 11 minutos exactos de transmisión televisiva continua.

En relación con el aspecto técnico de las señales de televisión y transmisiones deportivas, también hemos analizado en detalle la tecnología de delay en la transmisión del Mundial, la cual optimiza la experiencia en vivo de los espectadores.

Sin embargo, para permitir el complejo montaje de las estructuras en el campo de juego, el tiempo reglamentario de descanso de los futbolistas se extenderá de los habituales 15 minutos a un rango de entre 20 y 25 minutos.

👉 ¿A qué hora sintonizar el entretiempo del partido en Ecuador?

La transmisión del entretiempo comenzará aproximadamente a las 14:45 a través de las señales televisivas autorizadas en el territorio nacional.

La implementación logística y la salida de las bandas al escenario dependerán directamente de la duración añadida al primer tiempo del partido por parte del equipo arbitral en Nueva Jersey.

Show de medio tiempo del Mundial 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Habrá un show de medio tiempo en la final del Mundial 2026? Sí. La FIFA confirmó que la gran final de la Copa del Mundo 2026 contará por primera vez en la historia con un espectáculo de medio tiempo oficial. Este show busca fusionar el fútbol con la música de primer nivel, emulando el formato masivo de eventos como el Super Bowl de la NFL. ❓ ¿Quién cantará en el show de medio tiempo del Mundial 2026? El inédito show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 estará encabezado por Justin Bieber, Shakira, Madonna y el grupo de K-pop BTS. ❓ ¿Dónde se jugará la final con el show de medio tiempo de FIFA? El evento se llevará a cabo en el MetLife Stadium, ubicado en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este icónico recinto albergará el partido de la final el próximo 19 de julio de 2026, convirtiéndose en el epicentro del entretenimiento deportivo global. ❓ ¿Qué organización producirá el espectáculo de medio tiempo para la FIFA? La ONG internacional Global Citizen será la encargada de producir el primer espectáculo de medio tiempo en una Copa del Mundo. La alianza estratégica con la FIFA tiene como objetivo fusionar el deporte y la música para promover causas benéficas de impacto global.

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