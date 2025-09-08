Lionel Scaloni, entrenador de la Selección de Argentina, compareció ante los medios de comunicación de su país la mañana de este lunes 8 de agosto de 2025 antes del último entrenamiento y posterior viaje a Guayaquil.

Las declaraciones de Lionel Scaloni rápidamente tuvieron eco en su país y fuera de él, especialmente por mencionar que, a su criterio, Ecuador tiene una de las “mejores selecciones (…) del mundo“, por lo cual considera que será un rival peligroso para Argentina.

Más noticias:

Lionel Scaloni y sus elogios para la Selección de Ecuador

El martes 9, la Selección de Ecuador y la de Argentina se enfrentarán en la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. El juego empezará en el Estadio Monumental de Guayaquil con ambas escuadras clasificadas.

“Para mí (Ecuador) es de las mejores selecciones, repito, del mundo, no solo de Sudamérica. Nos va a poner las cosas difíciles a nosotros y al que le toque enfrentar en el mundial”, dijo Scaloni en conferencia de prensa.

El estratega recordó que en procesos anteriores, como cuando Gustavo Alfaro dirigía a la Tri, los partidos ante Ecuador ya resultaban intensos y complejos.

Te puede interesar: Beccacece se molesta por preocupaciones en la Selección de Ecuador

“Están haciendo un gran trabajo y juegan con su gente, se despiden de las eliminatorias. Es el mismo calendario del año de las anteriores eliminatorias cuando estaba Alfaro; fue un partido muy muy complicado”, comentó.

El compromiso al que hace referencia se disputó el 29 de marzo de 2022 en el mismo Monumental rumbo a Catar. El marcador terminó 1-1 por los goles de Julián Álvarez para la visita y el de Enner Valencia para el empate de los locales.

Scaloni también resaltó la evolución futbolística del plantel tricolor, especialmente por su propuesta ofensiva y su identidad de juego. Según el técnico, Ecuador ha logrado un funcionamiento “muy claro” que lo convierte en un rival con muchas virtudes colectivas.

Te puede interesar: Lionel Messi y sus goles, expulsiones y títulos con Argentina

“Este equipo intenta ser muy ofensivo y lo ha conseguido”, agregó, aunque la realidad es que los ecuatorianos son la séptima selección en la tabla de goles convertidos con apenas 13, es decir, que anotan un gol cada 117 minutos, o lo que equivale a un partido completo y 27 de otro.

La Tri tiene la misma cantidad de goles que Paraguay, la otra clasificada, y solo supera a Chile (9) y Perú (6), las dos únicas eliminadas de Sudamérica a falta de una jornada para completar el calendario de 18 fechas de las eliminatorias sudamericanas.

Scaloni cerró sus declaraciones anticipando que será un partido exigente, más si se toma en cuenta que Lionel Messi no viajará a Guayaquil y se perderá este compromiso frente a Ecuador.

"ME PREOCUPA TODO. ES DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO"



Lionel Scaloni acerca del rival de mañana, Ecuador



"SIEMPRE ESTAMOS ABIERTOS. MIRAMOS QUE JUEGUE BIEN Y QUE SE COMPORTE BIEN"



Sobre una posible convocatoria de nuevos jugadores pic.twitter.com/qCci8lu0QK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 8, 2025

Información externa: Eliminatorias mundial 2026

D-bate: