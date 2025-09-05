Dos leyendas del fútbol y la cultura argentina y latinoamericana tuvieron un histórico y emotivo encuentro en el último partido de la ‘Albiceleste’. El músico Charly García y el futbolista Lionel Messi se juntaron tras el triunfo de su selección ante Venezuela.

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 se encuentran en su recta final y solo resta un choque para cada elenco. En el caso de Argentina, esta ya se encontraba clasificada y el duelo sería de trámite, aunque con un condimento especial, pues Messi jugaría el último partido clasificatoria de su carrera.

En la cancha, el ’10’ argentino se lució y anotó un doblete en una victoria de 3-0 sobre la ‘Vinotinto’. Lautaro Martínez consiguió poner el tanto de la goleada y el que llevó a la ‘Albiceleste’ a sumar 38 puntos en la tabla de posiciones.

Tanto en los instantes previos como posteriores del partido, Messi se llevó la ovación de los presentes. Una vez que finalizó el partido y la escuadra que dirige Lionel Scaloni abandonaba el Monumental, el ’10’ se encontró con Charly García.

Charly García junto a Lionel Messi y su mensaje

“Gracias, Lionel Messi“, escribió García junto al emoticón de un corazón en sus redes sociales e hizo público el encuentro con el futbolista. Allí, este también adjuntó una serie de fotografías en las que estaba abrazado junto al jugador del Inter de Miami.

La interacción del fundador de bandas como Sui Generis, Serú Girán o la Máquina de Hacer Pájaros, se sumó a otras que ya realizó con personalidades del mundo del fútbol. Antes, en sus redes, exhibió postales junto a históricos de Argentina como Juan Pablo Sorín y Javier Zannetti.

García, a su vez, es un reconocido hincha de River Plate. De igual manera, fue cercano a Diego Armando Maradona. A nivel musical y a sus 73 años, además, es considerado uno de los máximos músicos del rock argentino.

Lionel Messi no viajará a jugar contra la Selección de Ecuador

Después del partido frente a Venezuela, Lionel Messi no viajará para la última fecha de eliminatorias ante la Selección de Ecuador. En diálogo con los medios de comunicación, el DT Lionel Scaloni lo confirmó tras el triunfo contra la ‘Vinotinto’.

“No viajará a Ecuador. Terminó cansado y bastante cargado, así que no irá“, sostuvo el entrenador. De igual forma, Messi señaló que había conversado con este y habían tomado la decisión en conjunto, pues este también busca estar en plenas condiciones en la MLS.

Lionel Messi igualó un récord en su partido de despedida de eliminatorias

En el partido de la selección de Argentina ante Venezuela, Lionel Messi también consiguió igualar un récord histórico en duelos clasificatorios. El capitán de la ‘Albiceleste’ llegó a los 72 partidos y se convirtió en uno de los jugadores con más partidos en eliminatorias sudamericanas.

Tras llegar a tal marca, el rosarino la comparte con el ecuatoriano Iván Hurtado, quien llegó a coleccionar la misma cantidad de juegos con la Tri. Hurtado estuvo presente en cinco eliminatorias y Messi en seis.