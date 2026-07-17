El ganador de la final del Mundo entre España y Argentina recibirá un premio nunca antes visto en estos torneos. Se trata del mayor monto económico entregado en la historia de la Copa del Mundo.

Además, el campeón obtendrá ocho millones de dólares más que los que recibió Argentina por su título en Catar 2022 y 20 millones de dólares más que los ingresos que consiguió España al conquistar su única Copa del Mundo en 2010.

¿Cuánto dinero gana el campeón del Mundial 2026?

El subcampeón del Mundial recibirá 33 millones de dólares, mientras que el tercer clasificado obtendrá 29 millones de dólares y el cuarto 27 millones de dólares.

El campeón del mundo 2026 se llevará 50 millones.

A estos premios se suman las aportaciones que la FIFA otorgó a cada selección solo por participar. La FIFA anunció un aumento del 15 por ciento en las asignaciones a las federaciones de las 48 selecciones participantes, alcanzando un total de 871 millones de dólares.

Cada federación recibió 10 millones de dólares por clasificarse, además de 2,5 millones de dólares para prepararse. También se incluyeron ayudas para los costos de la delegación y asignaciones para boletos, que ascendían a 16 millones de dólares.

Beneficios para clubes y jugadores del Mundial

No solo los equipos nacionales se benefician. Los clubes también reciben compensaciones. Por cada jugador cedido a su selección, los clubes obtienen 11 mil euros por día (12,5 mil dólares). En este sentido, el Atlético de Madrid, con nueve finalistas, y el Barcelona, con ocho, son los clubes que más han ingresado gracias al Mundial.

El equipo con más jugadores en la final

El Atlético de Madrid será el club que más jugadores aporte a la final entre Argentina y España, uno más que el Barcelona. El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone contará con cinco jugadores en la ‘Albiceleste’. Sin embargo, al inicio del torneo contaba con seis jugadores. Nico González regresó a ser parte del Juventus tras concluir su cesión.

‘La Roja’ cuenta con cuatro jugadores rojiblancos: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, quien fue fichado durante el Mundial. Por su parte, el Barcelona tiene ocho jugadores en esta final, todos representando a España: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric García, Pablo Gaviria ‘Gavi’, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres.

El club rojiblanco iguala los nueve jugadores del Juventus que formaron parte de la plantilla italiana en la final contra Checoslovaquia en 1934. Esta final es conocida como ‘Nazio-Juve’ y también se recuerda el Maracanazo con Peñarol.

Con información de EFE