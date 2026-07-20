Celebración del Mundial en España deja dos muertos y más de 80 heridos

La celebración por el título mundial de España dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas, más de 80 heridas y al menos 12 detenidas en distintos puntos del país. Estos incidentes ocurrieron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, mientras miles de personas continuaban festejando tras la final del Mundial de fútbol.

Detenciones y delitos durante los festejos

Las autoridades y los servicios de emergencia atendieron hechos de distinta gravedad en varias comunidades autónomas. Los reportes incluyeron detenciones por delitos de odio, desórdenes públicos, robos y atentados contra la autoridad, además de accidentes, agresiones y emergencias médicas registradas durante las celebraciones.

Madrid concentró el mayor número de detenciones y heridos. La Delegación del Gobierno en Madrid informó que las autoridades detuvieron a siete personas durante la madrugada del lunes. De estas, cinco enfrentan cargos por un presunto delito de odio tras una discusión ocurrida en un bar. Otra persona fue detenida por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad en la plaza de Cibeles, mientras que la séptima fue arrestada por desobediencia grave en la Puerta del Sol.

Heridos y atención médica

Los servicios sanitarios de la capital trasladaron a 36 personas heridas a distintos hospitales de la ciudad. En Barcelona, los Mossos d‘Esquadra detuvieron a tres personas por diferentes robos cometidos durante la noche. Los equipos sanitarios atendieron a 29 personas, de las cuales 24 presentaban lesiones leves y cinco registraban heridas de mayor consideración, aunque fueron clasificadas como menos graves.

Incidentes en otras ciudades

En Valencia, la Policía detuvo a dos personas por atentado contra la autoridad después de que lanzaran adoquines contra agentes de la Policía Local durante las celebraciones. A pesar de este incidente, fuentes del Ayuntamiento indicaron que, en términos generales, la jornada transcurrió de manera “muy tranquila” en la ciudad.

En el municipio valenciano de l’Olleria, las autoridades suspendieron la retransmisión del partido en una pantalla gigante instalada en el polideportivo municipal debido a un reventón térmico acompañado de fuertes rachas de viento.

Incidentes trágicos

Los accidentes también marcaron esta jornada festiva. En Ciudad Rodrigo, un menor de 13 años falleció tras el derrumbe de una fuente. Este accidente dejó a otro menor en estado grave con una fractura en una pierna, ingresando a un hospital de Salamanca. Además, un joven de unos 20 años murió en Sonseca tras sufrir convulsiones mientras observaba el partido.

En Castilla-La Mancha, otro joven de 19 años ingresó en estado grave en el Hospital Universitario de Toledo tras sufrir una agresión con arma blanca en Seseña. En Pamplona, las autoridades investigan una agresión contra un grupo de militares que seguía el encuentro en un bar. Un grupo encapuchado atacó a los militares con barras y porras extensibles, dejando seis personas heridas.

Intervenciones médicas

La Cruz Roja realizó 34 intervenciones durante las celebraciones en Badajoz y trasladó a dos personas a hospitales. En Cáceres, cinco personas necesitaron atención hospitalaria y los equipos de emergencia atendieron otros 30 casos de carácter leve durante la celebración.

VIDEO | Noche de euforia en España tras el triunfo de la selección. pic.twitter.com/tt5v9rnzUc — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 20, 2026

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