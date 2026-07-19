España ganará ‘fácil’ la final ante Argentina según Ronaldo

Ronaldo Nazário considera que España llega como favorita a la final del Mundial 2026. El histórico exdelantero brasileño aseguró que ‘La Roja’ impondrá su fútbol ante Argentina y levantará el título este domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Ronaldo ve una victoria “fácil” de España sobre Argentina

Ronaldo, campeón del mundo con Brasil en 2002, sostuvo que España ha sido el equipo más sólido durante el Mundial 2026, lo que la avala como favorita para quedarse con el título por delante de la selección de Lionel Messi.

Durante una transmisión en su canal digital, afirmó que antes de la semifinal frente a Francia ya había señalado que ese duelo definiría al futuro monarca, por lo que volvió a ratificar que serán los españoles.

El exgoleador aseguró que la selección dirigida por Luis de la Fuente resolverá el partido “fácil”. A su juicio, el funcionamiento colectivo y el nivel futbolístico mostrado durante el campeonato son suficientes para imponerse a la vigente campeona del mundo.

Destacó que España ha construido una identidad reconocible desde hace varios años con un modelo de juego que tiene influencia de Pep Guardiola, especialmente por la filosofía implantada durante su etapa en el Barcelona.

Según el brasileño, ese estilo permitirá que España controle la posesión durante gran parte del encuentro. Considera que Argentina tendrá dificultades para recuperar el balón y responder si se encuentra en desventaja en el marcador.

Entiende que la capacidad española para administrar el juego puede marcar la diferencia en una final que enfrentará a dos selecciones con propuestas muy distintas y con figuras capaces de decidir cualquier partido.

También elogió el recorrido de la ‘Albiceleste’

Aunque se inclinó claramente por España, Ronaldo también valoró la campaña realizada por Argentina durante el Mundial 2026. Calificó el recorrido del equipo sudamericano como un éxito y resaltó su capacidad para superar momentos difíciles.

Recordó que la ‘Albiceleste’ reaccionó en varios encuentros después de comenzar en desventaja. Para él, esa respuesta demuestra la fortaleza mental y el espíritu competitivo que caracteriza al grupo dirigido por Lionel Scaloni.

También dedicó elogios a Lionel Messi, de quien dijo que continúa escribiendo capítulos memorables en la historia de los Mundiales. Destacó que el capitán argentino mantiene un papel determinante dentro del equipo.

Además, resaltó que Argentina ha competido con carácter, sacrificio y personalidad durante toda la Copa del Mundo. Esos atributos, según explicó, le permitieron mantenerse entre los principales candidatos hasta alcanzar la final.

Ronaldo conquistó el título en Corea y Japón 2002, fue el máximo goleador de aquella edición con ocho tantos y también integró el plantel campeón de Estados Unidos 1994. Además, disputó la final de Francia 1998, en la que Brasil perdió frente al anfitrión.

*Con información de EFE.

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