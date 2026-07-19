La final del Mundial 2026 reúne a Messi y Yamal en un solo lugar

La final del Mundial 2026 enfrenta este domingo 19 de julio a España y Argentina en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Tras 103 partidos disputados, el torneo llega a su desenlace con un duelo que reúne a los dos últimos campeones de Europa y del mundo.

La final del Mundial 2026 paraliza al planeta

La final del Mundial 2026 concentra todos los ingredientes para convertirse en uno de los eventos deportivos más vistos de la historia. Lionel Messi buscará cerrar su carrera mundialista con otro título, mientras Lamine Yamal aspira a conquistar el primero.

La FIFA espera una audiencia global cercana a los 2 000 millones de espectadores entre televisión y plataformas digitales. Eso significa que cerca de una de cada cuatro personas del planeta seguirá el desenlace entre españoles y argentinos.

El partido también rompe récords fuera del campo. La reventa disparó el precio de las entradas durante las últimas horas y los boletos más económicos superan los 7 000 dólares, mientras el valor promedio rebasa los 11 000.

En las tribunas se espera una amplia presencia de aficionados argentinos. La ‘Albiceleste’ ha contado con un fuerte respaldo en cada sede del torneo y la final no será la excepción por el arrastre internacional de Messi.

Las pausas de hidratación volverán a convertirse en un negocio millonario. Las marcas pagan cifras que alcanzan cientos de miles de dólares por esos espacios y, durante la final, un anuncio de apenas 30 segundos puede rozar el millón.

El palco tendrá una nutrida presencia de autoridades internacionales. Donald Trump asistirá como anfitrión, acompañado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y la delegación oficial de España encabezada por los reyes Felipe y Letizia.

También viajaron la princesa Leonor, la infanta Sofía y el presidente Pedro Sánchez. En contraste, Javier Milei seguirá el encuentro desde la residencia presidencial de Olivos, manteniendo la cábala que ha respetado durante el torneo.

Música, clima y una final cargada de historia

La jornada comenzará con la ceremonia de clausura antes del pitazo inicial. Además, la FIFA repetirá el espectáculo del entretiempo, una de las grandes novedades que incorporó en esta Copa del Mundo.

Las condiciones meteorológicas también favorecen el desarrollo del encuentro. Las lluvias registradas el sábado 18 ayudaron a dispersar el humo procedente de los incendios forestales en Canadá y mejoraron la calidad del aire.

Los pronósticos indican que el partido se disputará con cielo mayormente despejado, una temperatura cercana a los 27 grados y una humedad moderada, escenario muy distinto al registrado durante los días previos.

El árbitro será el esloveno Slavko Vinčić. España mantiene un historial favorable en los partidos dirigidos por el europeo, mientras Argentina recuerda su actuación en la derrota sufrida frente a Arabia Saudita en Catar 2022.

La FIFA también estrenará un reconocimiento inspirado en las ligas profesionales estadounidenses. Los campeones recibirán un anillo conmemorativo y se elaborará una edición limitada con motivo del Mundial 2026.

*Con información de EFE.

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