Mbappé escribe su nombre en la historia de los mundiales

Kylian Mbappé escribió un nuevo capítulo en la historia de las Copas del Mundo luego de anotar un doblete contra Inglaterra en el partido por el tercer lugar. Con esos dos goles, el delantero francés llegó a 22 anotaciones en 22 partidos mundialistas, consolidándose como el máximo goleador histórico del torneo.

Mbappé hace historia en los mundiales

El partido entre Francia e Inglaterra fue disputado en el Hard Rock Stadium de Miami. Ambos equipos buscaban terminar el torneo de la mejor manera posible tras sus respectivas eliminaciones en semifinales. Mbappé fue la figura ofensiva francesa, contribuyendo decisivamente en la victoria de Les Bleus con sus dos goles en cancha.

El histórico 22 en 22

Mbappé llegó a este récord después de tres ediciones mundialistas: Rusia 2018, Catar 2022 y 2026. mundial.

Lo más notable es que el francés marcó exactamente 1 gol por partido: cuatro en Rusia, ocho en Catar y 10 en Canadá, Estados Unidos y México.

Del Top 10 de goleadores históricos solo lo superan: Just Fontaine (2.17) marcó 13 goles, pero todos en una sola edición; Sándor Kocsis (2.50) anotó 11 goles en 1954 y Gerd Müller (1.08) llegó a 14 goles.

La batalla de goleadores en el Mundial 2026

La tabla actual de máximos goleadores del torneo muestra a Mbappé liderando con 10 goles y 4 asistencias en 769 minutos jugados.

Lionel Messi lo persigue con 8 goles y 4 asistencias en 712 minutos. La diferencia es de 2 tantos, una distancia acortable si el argentino mantiene su ritmo ofensivo en las fases finales.

Jude Bellingham y Erling Haaland completan el podio con 7 goles cada uno. Bellingham suma 1 asistencia en 698 minutos, mientras que Haaland no registra asistencias en 537 minutos. Ousmane Dembélé suma 6 goles con 2 asistencias, y Harry Kane también marcó 6 tantos con 1 asistencia.

La lucha por la Bota de Oro se mantiene abierta. Mbappé controla la clasificación, pero los equipos aún tienen partidos pendientes que podrían alterar significativamente la tabla de goleadores.