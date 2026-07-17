Show de clausura del Mundial 2026. Artistas y cronograma oficial para Ecuador

El histórico show previo del Mundial 2026 iniciará en Ecuador este domingo 19 de julio de 2026 a las 12:30, noventa minutos antes de la final de fútbol.

Esta decisión logística de la FIFA busca ofrecer a los espectadores un espectáculo cultural de talla internacional antes del pitazo inicial en Nueva Jersey.

⏰ ¿A qué hora empieza el show previo del Mundial 2026 en Ecuador?

El show previo del Mundial 2026 comenzará de manera oficial a las 12:30 en horario ecuatoriano.

La cadena internacional CNN informa que el evento se desarrollará durante 90 minutos continuos en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

Las puertas del escenario deportivo se abrirán varias horas antes para el ingreso ordenado de los aficionados.

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🎤 Artistas confirmados para la ceremonia previa a la final

Post Malone encabezará el cartel musical de este espectáculo inicial junto a Robbie Williams y Laura Pausini.

La revista Hola! detalla que el creador de contenido IShowSpeed y la cantante Nicole Scherzinger también formarán parte del elenco confirmado por la organización.

Los organizadores planean un show que combinará música y cultura norteamericana para dar paso al partido definitivo.

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🎭 ¿Qué rol tendrá el actor Tom Cruise en el MetLife Stadium?

El actor Tom Cruise asistirá como invitado especial, aunque la FIFA mantiene bajo reserva sus actividades exactas en el campo de juego.

Según reporta CNN, los aficionados especulan sobre si el artista realizará alguna acrobacia similar a sus famosas escenas cinematográficas de acción.

Su presencia añade un componente de entretenimiento de Hollywood a la clausura del torneo de selecciones más grande de la historia.

🎤 Interpretación del himno nacional de Estados Unidos

La cantante estadounidense Jennifer Hudson interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del juego.

La artista, ganadora de premios Oscar y Grammy, cantará minutos antes de que ruede el balón en la cancha.

Este segmento cerrará la programación previa a la gran final del torneo deportivo de la FIFA.

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🎸 El esperado show de medio tiempo durante la final

El espectáculo musical durante el entretiempo del partido reunirá en el escenario a estrellas de la talla de Shakira, Madonna, Justin Bieber y la agrupación de K-pop BTS.

Este segmento del evento aumentará el descanso de los futbolistas de 15 a un tiempo estimado de entre 20 y 25 minutos, permitiendo un gran montaje de producción.

La artista colombiana liderará esta presentación especial que busca inspirar al mundo con ritmos enérgicos y un mensaje de unidad global.

Si te interesa conocer el trasfondo social de su participación, te sugerimos revisar los detalles de la invitación especial de Shakira a los niños de Uganda para este show, así como el emotivo adelanto que dio Shakira junto a los niños de Uganda que ya es tendencia de la música en redes sociales.

La FIFA revelará más sorpresas en las próximas horas, mientras los equipos finalistas realizan sus últimos entrenamientos en la cancha norteamericana.

Show de clausura del Mundial 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo y dónde se realizará el show de clausura del Mundial 2026? El show de clausura se llevará a cabo el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Este gran espectáculo de la FIFA se celebrará minutos antes de disputarse la final del torneo, marcando el cierre del evento deportivo más importante del mundo. ❓ ¿A qué hora empezará el show de clausura del Mundial 2026? El espectáculo comenzará aproximadamente dos horas antes del pitazo inicial de la gran final de la Copa del Mundo. La FIFA tiene previsto realizar el evento durante la tarde del 19 de julio, permitiendo un despliegue musical antes del calentamiento de las selecciones finalistas en el MetLife Stadium. ❓ ¿Se necesitan boletos especiales para asistir al show de clausura del Mundial 2026? No. El boleto para asistir a la final del torneo también incluye el acceso a la ceremonia de clausura. Los aficionados que acudan al MetLife Stadium podrán disfrutar del espectáculo previo sin necesidad de adquirir una entrada adicional. ❓ ¿Cuánto durará el espectáculo de clausura de la Copa del Mundo? La ceremonia tendrá una duración estimada de entre 15 y 20 minutos y se realizará justo antes del protocolo previo al partido. Este formato, diseñado por la FIFA, busca ofrecer un despliegue visual y musical de alto nivel sin comprometer las condiciones del terreno de juego.

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