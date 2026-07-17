El campeón del Mundial 2026 recibirá anillos al estilo del deporte norteamericano

La FIFA anunció que los campeones del Mundial 2026 recibirán, por primera vez en la historia, anillos a medida, una tradición del deporte estadounidense que nada tiene que ver con el fútbol. Se confeccionarán 2026 piezas.

El campeón no solo se lleva el trofeo y medallas

El próximo domingo 19 de julio, las selecciones de Argentina y España se enfrentarán en el estadio de la sede de Nueva York/Nueva Jersey para definir al próximo campeón del mundo a partir de las 14:00 (hora de Ecuador).

La FIFA detalló en su portal web que el campeón recibirá el emblemático trofeo entregado por primera vez en la Copa del Mundo de 1974 y las medallas que los acreditan como los ganadores absolutos del torneo.

Además, por primera vez en la historia de los mundiales, tendrán un reconocimiento adicional con la entrega de los anillos de campeón personalizados para los 26 jugadores del plantel y cuatro integrantes más de la delegación.

Los anillos que recibirán en la ceremonia de premiación serán provisionales. Luego se fabricarán a medida de los ganadores y se los entregarán para que luzcan “toda su vida el símbolo de un logro que nunca olvidarán”, recalcó la FIFA.

En cuanto al diseño, explican en una nota web que en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial y la otra se personalizará para reflejar la identidad del equipo ganador. Cada pieza se enumerará y tendrá un certificado de autenticidad.

Finalmente, este anillo no será de acceso exclusivo para los 30 integrantes de la delegación ganadora, sino que otras 1996 piezas se pondrán a la venta del público en general como producto con licencia oficial.

El historial de los finalistas

Argentina ganó la Copa del Mundo por primera vez en 1978, cuando fue anfitriona, al derrotar a Holanda (hoy Países Bajos). En 1986 repitió el logro en México ante Alemania y en el 2022 volvió a la cima del mundo al coronarse en Catar frente a Francia.

España logró su única corona en Sudáfrica 2010 luego de derrotar 1-0 a Países Bajos con el tanto de Andrés Iniesta en el segundo tiempo extra. La de 2026 es la segunda final de su historia.

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