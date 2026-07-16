España será campeona del Mundial 2026, según una supercomputadora

Las selecciones de España y Argentina se enfrentarán el domingo 19 de julio para definir al campeón del Mundial 2026 con una amplia ventaja de favoritismo para los europeos, según los datos estadísticos de una supercomputadora.

España parte como favorita ante Argentina

Opta Analyst nuevamente se aventuró a predecir cuál será la selección que el próximo domingo levantará el título de campeón en el estadio de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, pese a haber fallado en los resultados de las semifinales.

Para la empresa creada en 1996 con sede en Londres y líder en análisis de datos en 30 deportes a escala global, los finalistas serían Francia e Inglaterra, con el posterior título para los franceses. Llegaron a esta conclusión luego de que su supercomputadora realizó 25 000 simulaciones.

Detallaron que Francia tenía un 34% de posibilidades de proclamarse campeón del mundo. Detrás de los franceses estaban los españoles, sus rivales en las semifinales, con un 23,4% de probabilidades; luego Inglaterra con un 21,9% y cuarta Argentina, los vigentes campeones, con un 20,6%.

Previo a la final, en su sitio web publicaron que España tiene un 56% de probabilidades de coronarse como la nueva campeona del mundo con una generación liderada por el joven Lamine Yamal, cuya participación en la competencia está lejos de ser brillante.

Las probabilidades estadísticas de Argentina se sitúan en un 43,9%, por lo que, según estas proyecciones, Lionel Messi cerrará su etapa mundialista con un nuevo subcampeonato, tal como en 2014, cuando perdió el partido decisivo ante Alemania en el mítico Maracaná.

Antes de la final se han enfrentado en 14 ocasiones, con seis victorias para cada bando y tan solo dos empates. El último antecedente data del martes 27 de marzo de 2018 en el Metropolitano de Madrid, que se cerró con un escandaloso 6-1 de los locales.

El único antecedente en una Copa del Mundo fue el martes 12 de julio de 1966 en la fase de grupos. En esa ocasión, los sudamericanos se impusieron por 2-1 con un doblete de Luis Artime. El transitorio empate lo firmó José Martínez Sánchez ‘Pirri’.

España y Argentina, invictas hacia la final

España logró de forma contundente y clara su clasificación para la final del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Francia el pasado martes 14 de julio en Dallas con tantos del delantero Mikel Oyarzabal y del defensa Pedro Porro.

Un día después, Argentina se impuso 2-1 a Inglaterra en un vibrante encuentro desarrollado en el imponente estadio de Atlanta. Anthony Gordon adelantó a los ingleses, pero Enzo Fernández, con un golazo, y Lautaro Martínez sellaron la remontada.

Los españoles no tuvieron problemas para imponerse en el Grupo H, en el que ganaron con siete puntos luego de empatar ante la sorprendente Cabo Verde (0-0) y derrotar a Arabia Saudita (4-0) y a una desconocida Uruguay (1-0).

En los dieciseisavos de final golearon a Austria (3-0), en los octavos eliminaron a la Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0), en los cuartos a Bélgica (2-1) y en las semifinales a la Francia de Kylian Mbappé (2-1).

Los argentinos ganaron el Grupo J de manera impecable con nueve puntos por sus victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). En los dieciseisavos sufrieron más de la cuenta para imponerse a Cabo Verde (3-2) en el tiempo suplementario.

En los octavos, la historia se repitió, remontando un 0-2 para imponerse a la Egipto de Mohamed Salah (3-2); en los cuartos, nuevamente requirieron de la prórroga para eliminar a Suiza (3-2) y en las semifinales se deshicieron de Inglaterra (2-1).

Será la primera vez que ambas escuadras definan al campeón del mundo. España guarda en sus vitrinas el título de Sudáfrica 2010, mientras que Argentina atesora el tricampeonato logrado de local en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022.

Preguntas sobre la proyección de España campeona del mundo

❓ ¿Quién es favorito para ganar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina? España es favorita con un 56% de probabilidades de ser campeona, frente a un 43,9% de Argentina, según Opta Analyst.

La supercomputadora de Opta, con sede en Londres, llegó a esta conclusión tras 25.000 simulaciones. Cabe destacar que la misma herramienta falló en predecir a los finalistas: había proyectado a Francia (34%) e Inglaterra (21,9%) como los equipos con más opciones de disputar el título, por delante de España (23,4%) y Argentina (20,6%). ❓ ¿Cuántas veces se han enfrentado España y Argentina antes de esta final? Se han enfrentado en 14 ocasiones previas, con seis victorias para cada selección y dos empates.

El antecedente más reciente fue el 27 de marzo de 2018 en el Metropolitano de Madrid, con un contundente 6-1 a favor de los locales. En Copas del Mundo solo se cruzaron una vez, el 12 de julio de 1966 en fase de grupos, con triunfo argentino 2-1 gracias a un doblete de Luis Artime. ❓ ¿Cómo llegó España a la final del Mundial 2026? España venció 2-0 a Francia en semifinales el 14 de julio en Dallas, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

En su camino, España dominó el Grupo H con siete puntos (empate ante Cabo Verde y triunfos sobre Arabia Saudita y Uruguay), y luego eliminó sucesivamente a Austria, Portugal, Bélgica y Francia sin necesitar prórroga en ninguna instancia. ❓ ¿Cómo clasificó Argentina a la final del Mundial 2026? Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en semifinales el 15 de julio en Atlanta, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez tras ir en desventaja.

Los argentinos ganaron el Grupo J con nueve puntos y protagonizaron un camino más dramático en la fase eliminatoria: necesitaron tiempo suplementario ante Cabo Verde y Suiza, y remontaron un 0-2 ante Egipto para avanzar 3-2. ❓ ¿Qué significaría el resultado de esta final para Lionel Messi y Lamine Yamal? Si se cumplen las proyecciones estadísticas, Messi cerraría su etapa mundialista con un nuevo subcampeonato, mientras Yamal levantaría el título pese a una participación discreta en el torneo.

Sería el segundo subcampeonato de Messi en un Mundial, tras la final de 2014 perdida ante Alemania en el Maracaná. Para España, sería el segundo título de su historia (el primero fue en Sudáfrica 2010), mientras que Argentina buscaría un tetracampeonato tras los títulos de 1978, 1986 y 2022.

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