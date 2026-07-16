Estas personalidades irán a la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se jugará este domingo 19 de julio del 2026 a las 14:00 y será entre Francia y España. El partido contará con la presencia de celebridades desde distintos ámbitos y con un show de medio tiempo.

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Los personajes confirmados para la final de la Copa del Mundo

Entre las personalidades que se hagan presentes habrá políticos, exfutbolistas y artistas. Desde la primera ala, el Rey Felipe de España confirmó su asistencia, mientras que Javier Milei, presidente de Argentina, señaló que no acudirá por cábala.

Donald Trump, presidente de uno de los países anfitriones, Estados Unidos, también estará. Se espera, además, la participación de Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, pues sus naciones también organizaron el certamen.

Iker Casillas y Carles Puyol, campeones del mundo en 2010 con España, también se encuentran en el certamen y han acompañado a su selección. Desde el lado de Argentina se esperan nombres como el de Sergio Agüero y Carlos Tévez, exfutbolistas argentinos que han comentado los partidos de su nación en una cadena televisiva.

Las celebridades que estarán en los shows de la FIFA en la final del Mundial

El partido que definirá al campeón tendrá una ceremonia previa y una de medio tiempo. En ella estarán artistas, animadores y actores con una parrilla definida.

En el espectáculo previo se darán cita los cantautores Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Jennifer Hudson. El actor Tom Cruise presentará el vento y también hará una aparición el streamer IShowSpeed.

El medio tiempo también será, esencialmente, musical. Los artistas serán Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Coldplay, el director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro infantil de Staten Island y los personajes de la serie Plaza Sésamo y Los Muppets.

Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026

La selección de Argentina buscará su cuarta Copa del Mundo y segunda al hilo tras haber derrotado a Inglaterra en las semifinales. En su cotejo previo, el plantel albiceleste se impuso por un marcador de 2-1 gracias a una remontada en los últimos 10 minutos con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Antes, el equipo dejó en el camino a Suiza, Egipto y Cabo Verde en las rondas eliminatorias. En la fase de grupos ganó todos sus partidos ante Argelia, Austria y Jordania.

España, por su parte, superó a Francia en semininales. Antes logró vencer a Bélgica, Portugal y Austria. Terminó invicto la fase de grupos gracias a un empate frente a Cabo Verde y victorias contra Arabia Saudita y Uruguay.