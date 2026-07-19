Gresca entre españoles y argentinos opacó festejos del Mundial

España se coronó campeón del Mundial 2026 tras derrotar a Argentina en la final, sin embargo, un hecho entre los futbolistas opacó los festejos. Un grupo de jugadores argentinos y españoles protagonizaron una gresca apenas finalizó el compromiso.

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El triunfo de España frente a Argentina en la final del Mundial

España y Argentina se enfrentaron durante este domingo 19 de julio del 2026 a las 14:00. La ‘Roja’ consiguió levantar la Copa del Mundo tras vencer por un marcador de 1-0 en los tiempos extra.

En los primeros noventa minutos, los equipos igualaron sin goles y la ‘Albiceste’ terminó con un hombre menos tras una falta de Enzo Fernández en el cierre del segundo tiempo. Hasta la primera prórroga, los sudamericanos supieron resistir.

En la última etapa previa a los penales, los españoles consiguieron imponerse gracias a un gol de Ferrán Torres. Una vez que el cotejo finalizó, sin embargo, dos futbolistas protagonizaron un cruce que derivó en trifulca con más jugadores.

La pelea en el cierre de España vs. Argentina en la final del Mundial

Tras el pitazo final del compromiso, el español Eric García celebró y se dirigió al argentino Leandro Paredes. Tras la acción de García, Paredes lo tomó por el cuello y se alejó.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, intervino y separó al español junto con su colaborador Walter Samuel. Gavi se involucró y empujó a Paredes mientras que Tiago Almada buscó detenerlo.

El volante español no solo fue contenido por Almada, sino que terminó en el suelo después de que Samuel y Paredes lo empujasen. Tras la caída, el segundo sostuvo a Gavi por su chaleco y lo golpeó con el antebrazo en el rostro, por lo que volvió a caer.

Después de las primeras escaramuzas, más futbolistas se sumaron, pero para disuadir el conflicto. Tras ello, toda la selección española celebró en conjunto.

España ganó el segundo Mundial de su historia

La nueva Copa del Mundo para España es la segunda de su historia. Antes, el plantel ibérico se coronó campeón la edición de 2010, en Sudáfrica.

En aquel evento de hace 16 años, el equipo español se coronó campeón de manera similar. La escuadra se impuso por 1-0 a Países Bajos en los tiempos extra gracias a un gol de Andrés Iniesta.

En el presente campeonato , la ‘Roja’ levantó su nuevo título de manera invicta. Solo empató con Curazao, mientras que se impuso contra Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia.