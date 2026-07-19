El emotivo mensaje de Messi antes de la final del Mundial 2026

Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026 y Lionel Messi dejó un emotivo mensaje antes del partido. El capitán de la ‘Albicelesete’ brindó una charla a sus compañeros en el túnel de camerinos antes de saltar a la cancha.

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El mensaje de Lionel Messi antes de salir a la final de la Copa del Mundo con Argentina

A partir de las 14:00 de este domingo 19 de julio del 20266, españoles y argentinos movieron el balón. Antes de que la ‘Albiceleste’ salga del túnel, Messi se dirigió a sus compañeros y fue captado por las cámaras.

En su discurso, Messi pidió tranquilidad a sus compañeros, en especial a los referes del club. Tras ello, les invitó a disfrutar del momento y salió al frente de todo el equipo.

“Tranquilidad, gente. Los principales, estemos tranquilos, muchachitos. Pensemos en jugar nomás. Olvidémonos de todo. No nos juguemos. Dale, vamos”, manifestó.

Lionel Messi va por su segunda Copa del Mundo

En el compromiso entre Argentina y España, Lionel Messi busca ganar su segunda Copa del Mundo. A su vez, la ‘Albiceleste’ puede converstirse en el tercer equipo de la historia en ganar tal certamen de manera consecutiva.

La última vez que Messi y el conjunto argentino ganaron un Mundial fue en la edición de Catar 2022. El futbolista y su escuadra levantaron el trofeo tras vencer a Francia en penales luego de un partido de 3-3.

Para llegar al último partido en 2026, Argentina logró superar a siete rivales. Antes venció a Inglaterra, Suiza, Egipto, Cabo Verde, Jordania, Austria y Argelia.

Messi también busca un récord en el Mundial

En la final, Lionel Messi también busca ganar la Bota de Oro. El delantero tiene ocho goles en el torneo y está a dos de Kylian Mbappé, quien se puso como máximo anotador tras un doblete con Francia ante Inglaterra, por el tercer lugar.

Mbappé también superó al argentino como el máximo goleador histórico del certamen. Messi cuenta con 21, mientras que ‘Kiki’ cerró su Copa del Mundo con 22.