Ronaldinho y Ronaldo ‘volvieron’ en la final del Mundial

La final del Mundial 2026 tuvo como protagonistas a Argentina y España. Sin embargo, el verdadero espectáculo ocurrió durante el medio tiempo. En este momento, dos leyendas del fútbol, Ronaldinho y Ronaldo, capturaron la atención de todos los presentes. Ambos exfutbolistas brasileños, campeones del mundo en 2002, hicieron una aparición memorable.

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Aparición de Ronaldinho y Ronaldo en el show de medio tiempo

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo presentó un show de medio tiempo. Este evento incluyó artistas y personajes que animaron el compromiso. A pesar de la presencia de celebridades musicales, las leyendas del fútbol también se hicieron notar. Ronaldinho y Ronaldo acompañaron a Madonna durante la apertura del entretiempo.

Los dos exjugadores brasileños recorrieron los túneles del estadio en un auto mientras Madonna cantaba. Su entrada al terreno de juego generó una ovación ensordecedora del público. La combinación de música y fútbol creó un ambiente electrizante.

Ronaldinho y Ronaldo: multicampeones con Brasil

Aunque Ronaldinho se retiró hace ocho años y Ronaldo hace quince, su legado perdura. Durante sus carreras, ambos llevaron a Brasil a lo más alto del fútbol mundial. Juntos, lograron ganar la Copa del Mundo en Corea-Japón 2002, donde Ronaldo anotó dos goles en la final.

Además, ambos coincidieron en el Mundial de 2006. Ronaldo participó también en el torneo de Francia 1998, mientras que Ronaldinho jugó en Sudáfrica 2010. Su historia compartida resuena con admiración entre los aficionados al fútbol.

Un entretiempo más largo de lo habitual

Después de la aparición de las leyendas brasileñas, el programa se tornó artístico hasta que los equipos regresaron al campo. Artistas como Burna Boy, BTS, Justin Bieber y Shakira animaron el evento. Sin embargo, para permitir que todos los invitados participaran, el entretiempo se extendió más de lo planeado.

Inicialmente programado para durar un máximo de diecisiete minutos, el tiempo de interrupción se extendió a veintisiete minutos y veintidós segundos. Este hecho marcó un hito en la historia del mundial 2026, ya que ningún medio tiempo había durado tanto en una final.