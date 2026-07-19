Así fue el show de medio tiempo del Mundial 2026. Shakira, Madonna y Justin Bieber deleitaron

El MetLife Stadium vibra con la gran final de la Copa del Mundo y el histórico espectáculo musical ya se vive en directo.

Las mayores estrellas del planeta se toman la cancha de Nueva York/Nueva Jersey para un hito inédito en el fútbol.

En Ecuador, la música y el color arrancan aproximadamente a las 14:45, justo al finalizar el primer tiempo entre España y Argentina.

🎉 ¿Qué artistas se presentan en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

Bajo la dirección de Chris Martin, el escenario principal recibe a grandes íconos globales como Shakira, Madonna, Justin Bieber y la agrupación BTS.

Además, la presentación de 11 minutos cuenta con la participación especial de Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, el coro infantil PS22 Chorus, y los entrañables personajes de ‘Plaza Sésamo’ y ‘The Muppets’.

Alguna de estas estrellas, como Shakira, repiten su actuación tras la inauguración del Mundial 2026.

⚽ En vivo: show de medio tiempo del Mundial 2026

Show de medio tiempo del Mundial 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién canta en el show de medio tiempo del Mundial 2026? Shakira, Madonna, Justin Bieber y el grupo surcoreano BTS son los artistas oficialmente confirmados por la FIFA para el espectáculo. Esta cartelera histórica de estrellas internacionales de la música pop y urbana se presenta en la final el domingo 19 de julio. ❓ ¿A qué hora inicia el medio tiempo del Mundial 2026? El show de medio tiempo inicia aproximadamente a las 14:45 (Ecuador) tras concluir los primeros 45 minutos de la final. La FIFA ha dispuesto un horario especial para este encuentro estelar con el fin de facilitar la transmisión global en vivo. ❓ ¿Qué empresa produce el show de medio tiempo del Mundial 2026? La empresa Global Citizen es la encargada de producir el show de medio tiempo para la final de la Copa del Mundo FIFA 2026. Esta alianza estratégica busca fusionar el entretenimiento de primer nivel con causas sociales y de sostenibilidad ambiental durante el evento deportivo. ❓ ¿Cuánto dura el espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026? Se estima que el show de medio tiempo durará entre 12 y 15 minutos, siguiendo el formato del fútbol americano. La FIFA extenderá el descanso habitual del partido de la final a un total de 20 a 25 minutos para permitir el montaje del escenario en la cancha.

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