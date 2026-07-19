Así se vivió el show de clausura del Mundial 2026 

El esperado show de clausura de la cita mundialista inicia para todo el territorio ecuatoriano este domingo 19 de julio de 2026 a las 12:30.

Este espectacular evento sirve como el preámbulo perfecto en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, arranca exactamente 90 minutos antes del pitazo inicial de la gran final entre Argentina y España.

¿Superará este megashow la inauguración del Mundial en las tres sedes?

🎉 ¿Qué artistas se presentan en el show de clausura del Mundial 2026?

Por primera vez en la historia del torneo, el cierre se divide en dos monumentales eventos musicales independientes.

Los aficionados disfrutan primero de una ceremonia de clausura conceptual de 90 minutos con la presencia de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, IShowSpeed y una aparición especial de Tom Cruise, junto a Jennifer Hudson entonando el himno estadounidense.

Posteriormente, durante el intermedio del partido, se llevará a cabo un inédito Show de Medio Tiempo de 11 minutos curado por Chris Martin y Global Citizen, que reunirá en un mismo escenario a superestrellas de la talla de Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Burna Boy y el director Gustavo Dudamel.

⚽ En vivo: show de clausura del Mundial 2026

Show de clausura del Mundial 2026; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Qué artistas cantarán en el show de clausura del Mundial 2026? El show de clausura y el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de los Mundiales contarán con artistas internacionales como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Laura Pausini, Robbie Williams y Post Malone, con la dirección artística de Chris Martin y una aparición especial del actor Tom Cruise. ❓ ¿Las entradas para la final del Mundial incluyen el show de clausura? Sí, los boletos adquiridos oficialmente para el partido de la gran final otorgan acceso automático al espectáculo musical previo. Los asistentes al MetLife Stadium podrán presenciar la ceremonia de cierre desde sus mismos asientos sin necesidad de pagar un costo adicional. ❓ ¿Cuánto tiempo dura el show musical de la final de la FIFA? El espectáculo de clausura tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos en total. Es un evento de formato ágil, similar al del medio tiempo del Super Bowl, diseñado para montarse y desmontarse rápidamente sin dañar el césped de la cancha. ❓ ¿Dónde se pueden ver los conciertos de cierre del Mundial en vivo? La ceremonia completa se transmitirá en directo a través de los canales de televisión con derechos oficiales de la FIFA y plataformas de streaming autorizadas. En plataformas digitales se compartirán los fragmentos más destacados del show musical inmediatamente después de su finalización.

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