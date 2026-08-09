Jordy Caicedo destrozó a San Lorenzo: doblete, récord histórico y figura del clásico

Jordy Caicedo atraviesa el mejor momento de su carrera en el fútbol argentino. El delantero ecuatoriano fue la gran figura en la victoria 2-0 de Huracán sobre San Lorenzo, este domingo 9 de agosto, por la cuarta jornada de la Liga Profesional Argentina.

El atacante, conocido como el ‘Expreso de Medianoche’, anotó los dos goles del triunfo en el clásico disputado en el Nuevo Gasómetro y volvió a demostrar que es una de las principales figuras del ‘Globo’.

Además del doblete, Caicedo alcanzó un nuevo récord para el fútbol ecuatoriano en Argentina.

Jordy Caicedo fue el héroe del clásico

El partido estuvo muy parejo durante la primera mitad, pero el marcador se abrió justo antes del descanso.

A los 45+2 minutos, Jordy Caicedo aprovechó una jugada llena de rebotes dentro del área y, con oportunismo, envió el balón al fondo de las redes para adelantar a Huracán.

En la segunda parte llegó la obra que terminó de sentenciar el compromiso.

Tras una gran acción colectiva del ‘Globo’, el ecuatoriano recibió el balón dentro del área y definió con un potente derechazo cruzado, imposible para el arquero paraguayo Orlando Gil, para decretar el 2-0 definitivo.

Una celebración que calentó el clásico

Después de marcar su segundo gol, Jordy Caicedo celebró con el tradicional Topo Gigio frente a la hinchada de San Lorenzo.

El festejo se interpretó como una provocación por varios jugadores del ‘Ciclón’, quienes encararon al delantero ecuatoriano y generaron un fuerte cruce sobre el terreno de juego.

En medio del altercado, el arquero Orlando Gil terminó expulsado, mientras que Caicedo abandonó el campo a los 66 minutos, sustituido por Ignacio Pussetto, entre silbidos e insultos de la afición local.

Jordy Caicedo rompió un récord ecuatoriano

Con su doblete ante San Lorenzo, Jordy Caicedo llegó a 11 goles en 21 partidos con la camiseta de Huracán durante el 2026.

Esa cifra le permitió convertirse en el futbolista ecuatoriano con más goles en un año calendario en el fútbol argentino, superando el registro de Jaime ‘Yoya’ Ayoví, quien había anotado nueve goles en 2014 con la camiseta de Godoy Cruz.

Además, el delantero ya suma tres goles frente a San Lorenzo, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes en el clásico durante el último año.