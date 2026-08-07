Enner Valencia se suma a Jordy Caicedo en la búsqueda de un récord

Enner Valencia llegará a Boca Juniors y el fútbol argentino contará con dos delanteros ecuatorianos en su filas. Este se sumará a Jordy Caicedo, atacante de Huracán, y también tendrá la oportunidad de romper el récord de Jaime Ayoví como el ecuatoriano con más goles en una temporada o en un torneo argentino.

El récord de Jaime Ayoví que persiguen Enner Valencia y Jordy Caicedo

Jaime Ayoví es el delantero ecuatoriano con mejor paso por el fútbol argentino, pues es el que más anotaciones ha conseguido. La ‘Yoya’ tuvo dos ciclos en Godoy Cruz de Medoza y marcó 26 goles durante las dos etapas que vivió junto al ‘Tomba’.

El récord de Ayoví en Argentina, sin embargo, es por temporada y campeonato. Este llegó a Godoy Cruz por primera vez en agosto del 2014, para disputar el Torneo Clausura.

En aquel certamen, y año calendario, Ayoví consiguió marcar nueve anotaciones. No volvió a repetir tales números en sus siguientes campeonatos (Apertura y Clausura) ni dentro de una sola temporada que incluya las dos competiciones.

Jordy Caicedo ya igualó el récord en la temporada, pero no en torneos cortos

Jordy Caicedo llegó a Argentina en enero del 2026 para unirse a Huracán desde el Sporting Gijón. Con el ‘Globo’ disputó todo el torneo Apertura y su equipo llegó hasta los cuartos de final de la ronda de definición.

En aquel campeonato, Caicedo anotó ocho goles con su equipo y fue el segundo máximo artillero, por detrás de Gabriel Ávalos. Este se quedó a una sola anotación de lograr la misma catidad de tantos que Ayoví en torneos cortos.

Pese a la diferencia, en el torneo Clausura, el ‘Expreso de Medianoche’ consiguió igualar a Jaime Ayoví como el ecuatoriano con mayor cantidad de goles en una sola temporada. Este anotó en la primera fecha de tal certamen y llegó a los nueve tantos en el 2026.

Enner Valencia y su reto en Argentina

Tras haber pasado una última etapa con el Pachuca de México, Enner Valencia se despidió y llegará a Boca Juniors. La llegada del delantero ecuatoriano a Buenos Aires está prevista para este viernes 7 de agosto, mientras que el sábado 8 deberá realizarse chequeos médicos. Tras ello, el equipo xeneize lo presentará.

En su carrera, Valencia cuenta con un total de 239 goles anotados, tanto en clubes como junto a la Selección de Ecuador. Aquellos úmeros los consiguió dentro de 644 partidos.

Con Boca Juniors tendrá la oportunidad de superar a Ayoví -y a Caicedo- en temporada y media y dentro de tres torneos. Su contrato con el equipo auriazul será por 18 meses.