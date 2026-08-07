ExDT de Ecuador destaca a Enner Valencia para triunfar en Boca Juniors

Enner Valencia llegará a Boca Juniors y uno de sus anteriores técnicos valoró sus cualidades. Reinaldo Rueda, quien dirigió a la Selección de Ecuador en las eliminatorias y durante el Mundial de Brasil 2014, se refirió al delantero y señaló que tiene lo necesario para triunfar en el club xeneize.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda sobre Enner Valencia y su llegada a Boca Juniors?

El entrenador colombiano fue entrevistado por Radio Super Deportivo de Argentina y consultado sobre la próxima llegada del ecuatoriano a Boca Juniors. Allí este señaló que no le costará adaptarse dado que es un futbolista con trayectoria internacional.

“Tiene todos los argumentos técnicos y tácticos, por su inteligencia para desenvolverse, ya sea como hombre en punta solo o acompañado (…) Tiene todos los atributos para triunfar en un escenario envidiable y único“, señaló.

Rueda también le deseó éxitos en el futuro y que tenga un paso goleador y efecto inmediato. A su vez, destacó aspectos como su entrega, explosión, juego aéreo, búsqueda de oportunidades, asociación, control de balón y capacidad de anotar.

Reinaldo Rueda, Enner Valencia y la Selección de Ecuador

La primera convocatoria y debut de Enner Valencia a la Selección de Ecuador llegó de la mano de Reinaldo Rueda. El DT colombiano lo citó para un amistoso frente a Honduras, durante el 19 de febrero del 2012, y allí ingresó desde el banco de suplentes.

Dentro de las eliminatorias fue llamado por primera vez en septiembre del 2013. El 6 de septiembre entró frente a Colombia en un cotejo en el que la Tri cayó por 1-0. Antes, quien había sido el delantero habitual de la Tri en duelos clasificatorios, junto a Felipe Caicedo, era Christian ‘Chucho’ Benítez, quien falleció dos meses antes.

“Enner no jugaba de delantero en Emelec, él jugaba de carrilero por derecha. Yo proyectaba que podría ser un gran delantero por la sensibilidad que le veía, por la explosividad, por los cambios de ritmo y lo de él es el gol“, manifestó Rueda tras recordar el paso de ambos por la Tri.

El fichaje de Enner Valencia por Boca Juniors

Enner Valencia se despidió de su último equipo, Pachuca de México, durante el 6 de agosto del 2024. El delantero ecuatoriano se pronunció por medio de su cuenta de Instragram tras casi haberse cumplido un año de su regreso al club. Antes estuvo en 2014.

“Gracias, Pachuca. Me voy agradecido por cada momento vivido, mis compañeros, toda la gente del club y el cariño de la afción. Fue un orgullo volver a vestir estos colores y defender esta camiseta. Hasta pronto, Tuzos“, escribió.

Valencia llegará a Buenos Aires durante la tarde del 7 de agosto del 2026. El 8 está planificado que se realicen sus chequeos médicos y que, después de estos, el delantero se una al clup por lo que resta del 2026 y todo el 2027.