Enner Valencia se despidió de Pachuca y es esperado en Argentina

Enner Valencia utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Pachuca antes de emprender el viaje a Argentina para finiquitar su traspaso a Boca Juniors, el octavo equipo de su larga carrera deportiva.

Enner Valencia, un ‘tuzo’ más

La noche del jueves 6 de agosto de 2026, Enner Valencia recurrió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje de despedida a los hinchas del Pachuca, club al que llegó en septiembre del año pasado desde el Inter de Brasil.

“Me voy agradecido por cada momento vivido, mis compañeros, toda la gente del club y el cariño de la afición”, escribió el delantero de 36 años que tiene en su palmarés personal ser el goleador histórico de la Selección de Ecuador.

“Fue un orgullo volver a vestir estos colores y defender esta camiseta. Hasta pronto, Tuzos“, agregó el atacante que desde 2010, año de su debut, jugó en equipos de Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil.

El delantero arribará este viernes por la tarde a Buenos Aires. El sábado se realizarán los chequeos médicos por la mañana y, de no mediar novedad alguna, firmará un contrato por 18 meses con el cuadro argentino.

La partida del delantero será desde el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, ciudad en la que estuvo por unos días de vacaciones luego de su participación con la Tri en el Mundial 2026.

Enner será el cuarto refuerzo de Boca

De concretarse ahora su llegada a Boca Juniors, se tratará del primer club argentino de su extensa carrera, que ha incluido pasos por el Emelec ecuatoriano, el West Ham y el Everton de la Premier League, el Tigres mexicano, el Fenerbahçe turco y el Internacional brasileño.

Para el ‘xeneize’ representaría una incorporación de peso en una zona del juego en la que no cuenta con muchas variantes, ya que el paraguayo Adam Bareiro se recupera de una lesión y Milton Giménez no ha mostrado un buen nivel en los últimos meses.

El centrodelantero de Boca en el comienzo del semestre ha sido el uruguayo Miguel Merentiel, quien se desempeña habitualmente como segundo punta y no como referencia de área.

En este mercado de pases incorporaron hasta el momento a los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, además del lateral derecho Leandro Lozano.

El equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, que tiene al internacional argentino Leandro Paredes como gran figura, no ha tenido un buen comienzo en el Torneo Clausura, pero logró superar los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer en los penaltis al chileno O’Higgins.

En octavos de final chocará ante el paraguayo Recoleta, con el duelo de ida previsto para el próximo martes 11 de agosto en Buenos Aires, mientras que la vuelta será una semana después en Asunción.

*Con información de EFE.

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