Enner Valencia ya es protagonista en la prensa de Argentina

Enner Valencia está cada vez más cerca de ser nuevo jugador de Boca Juniors. El atacante tiene un principio de acuerdo con el cuadro argentino que lo espera en los próximos días para sumarse a su plantel.

Enner Valencia firmará un contrato por 18 meses

Enner Valencia es esperado en Buenos Aires para finiquitar su vinculación con el popular Boca Juniors. El delantero acordó su fichaje por los siguientes 18 meses, según confirmó este miércoles 5 de agosto de 2026 César Luis Merlo.

Olé manejó la misma información que el periodista. Agregan que su contratación apunta a solucionar los “problemas” de gol ante la falta de un atacante, ante la lesión del paraguayo Adam Bareiro y la salida de Edinson Cavani en pleno Mundial 2026.

TyC Sports confirmó en su sitio web que el centrodelantero ecuatoriano de 36 años se transformó en el cuarto refuerzo del Xeneize en este mercado con el aval del entrenador Rodolfo Arruabarrena, que aún espera por Ezequiel Ávila como otra incorporación.

“Ojalá que él se pueda adaptar a lo que es el fútbol argentino, que no es fácil, pero independientemente de lo que pueda pasar, es un jugador fuerte mentalmente”, declaró en el mismo medio el entrenador Jorge Célico, que lo conoce de su paso en la Selección de Ecuador.

Clarín aseguró que el traspaso del lateral izquierdo uruguayo Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS por 1,2 millones de dólares liberó un cupo de extranjero. Este movimiento hizo que las conversaciones con el atacante esmeraldeño cobren impulso y estén a punto de alcanzar un desenlace positivo.

Infobae detalla que el jugador llega libre tras su salida del Pachuca. Agregan que entre el viernes y sábado es esperado en la capital argentina para someterse a la revisión médica antes de firmar un contrato hasta diciembre de 2027.

Enner Valencia en clubes

Club Partidos Goles Asistencias Fenerbahce 116 59 17 Tigres UANL 118 34 14 Internacional 100 31 7 Pachuca 47 26 3 Emelec 117 23 21 West Ham United 68 10 7 Everton FC 23 3 1

Enner Valencia en la Selección de Ecuador

Competición Partidos Goles Asistencias Eliminatorias 42 15 5 Amistosos 40 23 6 Copa América 17 5 4 Copa del Mundo 10 6 0 Total 109 49 15

*Datos: Transfermarkt

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