Enner Valencia viajó a Argentina y admitió que le dolió rechazar a Emelec

Enner Valencia partió en horas de la tarde de este viernes 7 de agosto de 2026 desde Guayaquil hasta Buenos Aires para finiquitar su vinculación a Boca Juniors por los siguientes 18 meses.

Enner Valencia dio detalles de su fichaje a Boca

Enner Valencia llegó al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil acompañado de su familia. Vestido con una gorra blanca y negra, camiseta blanca y pantalón negro, descendió desde una furgoneta.

En el interior de la terminal aérea fue abordado por decenas de periodistas a los que les dio más detalles sobre cómo se dieron los contactos con la dirigencia del equipo argentino.

Se mostró contento por la oportunidad que se le presenta a sus 36 años de edad en la recta final de su carrera. “Gracias a Dios se da una linda oportunidad que me ilusiona mucho”, dijo.

Indicó que conversó permanentemente con Juan Román Riquelme, presidente de Boca, el cual lanzó elogios al delantero esmeraldeño que es el goleador histórico de la Selección de Ecuador.

“Que él pueda darte una palabra de aliento te deja una responsabilidad mucho mayor y espero estar a la altura”, expresó el jugador que debutó profesionalmente con Emelec en 2010.

Sobre la camiseta que utilizará en el equipo ‘xeneize‘ en su estancia en Argentina, aseguró que no tiene preferencia por ninguna, pese a que a lo largo de su carrera siempre utilizó el número 13, actualmente en poder del portero Javier García.

Enner le dijo no a Emelec

Una de las preguntas que ‘Superman’ respondió fue si tuvo algún acercamiento con Emelec para su retorno. El ariete respondió afirmativamente, agregando que le “dolió mucho” dar una respuesta negativa.

“Desde un principio le dije a mi representante que, por temas familiares, nuestro objetivo era seguir en el extranjero. Hubo propuestas del presidente de Emelec, hablé mucho con él, me dolió decirle que no”, explicó.

El sitio especializado Ceroacero registra que disputó 171 partidos con la camiseta del ‘Bombillo‘ entre 2010 y 2013 antes de empezar un periplo que lo llevó a equipos de México, Inglaterra, Turquía, Brasil y ahora Argentina.

Su primer gol fue en la segunda fase de la Copa Sudamericana 2010 ante Universidad de San Martín de Perú en el George Capwell. Anotó uno de los tantos en la goleada 5-0 en la que también aportaron Jaime Ayoví (12′ y 61′), Mario David Quiroz (17′) y Fernando Giménez (47′).

En el campeonato local debutó en las redes rivales en un encuentro ante Liga de Quito por la fecha 14 de la segunda etapa. El único gol llegó a los 47 minutos, con el que se llevaron los tres puntos del Estadio Rodrigo Paz Delgado.

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