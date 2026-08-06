Ronie Carrillo llega a Emelec tras marcar 10 goles en la Liga Pro

Emelec confirmó este 6 de agosto del 2026 la incorporación del delantero ecuatoriano Ronie Carrillo, quien llega al cuadro guayaquileño después de convertirse en uno de los atacantes más efectivos de la Liga Pro 2026.

El futbolista, de 29 años, reforzará el ataque del conjunto eléctrico tras registrar 10 goles en el campeonato nacional. Es uno de los goleadores del torneo.

A través de sus redes sociales, el club hizo oficial la contratación del atacante con un mensaje de bienvenida.

“Bienvenido al Bombillo, Ronie. Gol, potencia y presencia en el área para fortalecer nuestro ataque”, publicó Emelec.

Además, el equipo azul informó que Carrillo ya cumplió con los chequeos médicos previos a la firma de su contrato.

¿Quién es Ronie Carrillo?

Ronie Edmundo Carrillo Morales nació en Quito el 8 de septiembre de 1996. Mide 1,86 metros, juega como delantero centro y cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol ecuatoriano e internacional.

Su formación comenzó en las divisiones inferiores de Liga de Quito, aunque posteriormente pasó por Espoli y Deportivo Quito, club con el que debutó en la Serie A ecuatoriana en 2014.

El delantero llamó la atención en 2016 con América de Quito, donde anotó 33 goles en 36 partidos y terminó como goleador de la Segunda Categoría, siendo una de las figuras del ascenso del club.

La trayectoria de Ronie Carrillo

A lo largo de su carrera, Carrillo ha defendido las camisetas de Liga de Quito, Universidad Católica, América de Quito, Aucas, Liga de Portoviejo, El Nacional, el portugués Portimonense, el brasileño Juventude, además de Inter de Limeira, Botafogo-SP y Mushuc Runa.

Precisamente con Mushuc Runa firmó una de sus mejores temporadas recientes, al marcar 10 goles en la Liga Pro 2026, rendimiento que despertó el interés del Club Sport Emelec.

Actualmente, el atacante de 29 años suma 100 goles como profesional (entre varias divisiones).