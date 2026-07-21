Tres ecuatorianos lideran la tabla de goleadores de la Liga Pro 2026

La lucha por el título de goleador de la Liga Pro 2026 tiene, por ahora, un claro dominio ecuatoriano.

Tras disputarse la fecha 20, Juan Luis Anangonó, Ronie Carrillo y Emerson Pata comparten el liderato de la tabla de goleadores con ocho tantos cada uno, luego de volver a marcar con sus respectivos equipos durante la jornada.

Ronie Carrillo alcanzó la cima

El delantero de Mushuc Runa, de 29 años, fue la gran figura del cierre de la fecha.

Carrillo anotó un doblete en la victoria por 2-1 sobre Orense, resultado que le permitió llegar a ocho goles e igualar en la cima a Anangonó y Pata.

Juan Luis Anangonó mantiene su vigencia

A sus 37 años, Juan Luis Anangonó continúa siendo uno de los atacantes más efectivos del campeonato.

El delantero de Leones del Norte marcó el gol del triunfo por 1-0 sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito, equipo en el que también dejó huella durante su carrera.

Su anotación le permitió mantenerse como uno de los máximos artilleros del torneo.

Emerson Pata vive su mejor temporada

El tercer integrante del liderato es Emerson Pata, una de las revelaciones de Independiente del Valle.

El extremo izquierdo, de apenas 22 años, convirtió uno de los goles en la contundente victoria por 6-1 sobre Emelec, confirmando el gran momento ofensivo que atraviesa.

Además del liderato goleador, Pata ha sido una de las piezas importantes para que Independiente del Valle se mantenga como líder absoluto del campeonato con 49 puntos, 14 más que Aucas, su escolta.

Así está la tabla de goleadores de la LigaPro

Detrás de los tres líderes aparecen otros cuatro futbolistas con siete goles.

Ellos son:

Djorkaeff Reasco (Independiente del Valle).

Edison Mero (Guayaquil City).

Darío Benedetto (Barcelona Sporting Club).

Agustín Herrera (Orense).

Con diez fechas aún por disputarse en la fase regular, la pelea por convertirse en el máximo goleador de la Liga Pro 2026 promete mantenerse abierta hasta las últimas jornadas, con un dato llamativo: los tres primeros puestos están, por ahora, en manos de delanteros ecuatorianos.