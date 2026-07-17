¿Liga de Quito ya encontró nuevo entrenador?

Liga Deportiva Universitaria ya tomó una primera decisión tras la salida del brasileño Tiago Nunes.

Luego de confirmar el fin de su vínculo con el estratega, el club anunció que Patricio Hurtado asumirá de manera interina la dirección técnica del primer equipo, mientras la dirigencia trabaja en la contratación del nuevo entrenador.

La decisión permitirá que el equipo tenga un responsable en el banquillo para el próximo compromiso oficial, aunque la institución dejó claro que continúa buscando al reemplazante definitivo.

Patricio Hurtado dirigirá de manera interina

Liga de Quito afrontará este sábado 18 de julio su siguiente partido por la Liga Pro, cuando visite a Leones FC.

Para ese compromiso, la directiva decidió confiar nuevamente en Patricio Hurtado, quien ya ha asumido el cargo de forma provisional en anteriores ocasiones.

Su caso más reciente ocurrió tras la salida del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, cuando también tomó las riendas del equipo antes de la llegada de Tiago Nunes.

Sin embargo, desde el club aclararon que se trata de una solución temporal.

“Liga Deportiva Universitaria informa que se encuentra en el proceso de búsqueda del nuevo director técnico del primer equipo y comunicará oportunamente cualquier decisión al respecto”, señaló la institución.

La salida de Tiago Nunes

La tarde del jueves 17 de julio, Liga de Quito confirmó oficialmente la salida de Tiago Nunes, poniendo fin a un ciclo que se extendió por poco más de una temporada.

El entrenador brasileño dejó el cargo después de una serie de resultados irregulares que alejaron al equipo de la pelea por el liderato de la Liga Pro.

¿Cómo le fue a Tiago Nunes en Liga de Quito?

Nunes llegó al conjunto universitario tras la salida de Pablo “Vitamina” Sánchez, con el objetivo de mantener al club como protagonista tanto en Ecuador como a nivel internacional.

Durante su gestión, Liga alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2025, instancia en la que fue eliminada por Palmeiras.

Además, el Liga de Quito fue subcampeón de la Liga Pro y de la Copa Ecuador, resultados que le permitieron clasificar nuevamente a la Copa Libertadores 2026.

En la presente temporada deja al equipo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Ecuador.

En el torneo nacional, Liga ocupa el sexto lugar con 28 puntos, a 18 unidades del líder, Independiente del Valle.

Mientras Patricio Hurtado asume el mando de forma provisional, la dirigencia alba acelera la búsqueda del entrenador que intentará reconducir el rumbo del equipo en la segunda parte de la temporada.