Tiago Nunes y su pelea con un hincha de Liga de Quito, ¿qué pasó?

Liga de Quito se enfrentó a Libertad el 13 de julio del 2026 por la fecha 18 del campeonato nacional y, aunque el partido no tuvo mayores incidencias en el marcador, sí las tuvo fuera de la cancha. Tiago Nunes, DT del equipo azucena, tuvo un enfrentamiento con un aficionado.

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El cruce entre Tiago Nunes y un hincha de Liga de Quito

Durante el compromiso entre Liga de Quito y el equipo lojano, que terminó igualado sin goles, Nunes y un aficionado se pusieron cara a cara. El DT brasilero desde la cancha y el hincha desde las gradas discutieron.

En medio del hecho, la Policía Nacional y personal de la Liga Pro debieron intervenir. Finalmente, se observó cómo el aficionado abandonó el estadio Rodrigo Paz Delgado tras se acompañado por los cuerpos policiales.

Después del choque, Nunes se refirió al suceso en rueda de prensa. Allí, el entrenador explicó qué pasó con el aficionado y por qué reaccionó de tal manera con el espectador.

El pronunciamiento de Tiago Nunes, DT de Liga de Quito, tras el incidente

Al ser consultado sobre la situación, Nunes negó que el problema haya sido con la hinchada en general. Este especificó que se trató de un inconveniente con un asistente que lo había insultado.

“Hubo una discusión con un hincha, que para mí es un delincuente, que empieza a hablarme, a insultar a mí y a mi familia de una manera desordenada”, expresó el DT azucena.

El brasilero señaló que, tras toda su experiencia, suele dejar pasar tales temas. Pese a ello, enfatizó que hay un punto en el que se debe parar a un agresor. “No puedes ir, insultarme como me insultas, decir lo que quieras y dejarlo pasar así”, agregó.

Tiago Nunes arremetió contra la prensa tras el empate de Liga de Quito

En su intervención después del compromiso, Tiago Nunes también se refirió a la prensa. Tras ser cuestionado por el rendimiento albo, este señaló que existe un plan de desestabilización contra él.

“¿Por qué me siguen preguntando si hay fuerzas para seguir en Liga? Hay una campaña de parte de ustedes (prensa) para sacarme. Tú me preguntas eso, tu compañero ya lo hizo, debe haber una campaña. Ustedes necesitan dar noticias, generar likes y plata a través de esto, porque no hay otra explicación”, manifestó.

La respuesta del hincha de Liga de Quito que se peleó con Nunes

Por medio de redes sociales, el aficionado que discutió con Tiago Nunes se pronunció. El aficionado, identificado como @estebanreg1991, contó su versión en una serie de tuits y desacreditó al entrenador.

“Mentiroso, miserable! Tú empezaste, tu insultaste a la gente, tú sacaste la mala seña a la gente, nos hiciste el gesto de que sigan boqueando. Toda la tribuna escuchó lo que te dije, miserable, farsante!!!!!”, expresó en una publicación.

Este también señaló que su cuenta de X le fue bloqueada por 12 horas. A su vez, adjuntó un texto en el cual sostuvo que no ofrecería disculpas a Nunes y que repetiría sus acciones. También agregó que nunca se metió con la familia del entrenador.

Ni Liga de Quito ni la Liga Pro se han pronunciado por el incidente.