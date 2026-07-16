EL DT Tiago Nunes se marcha de Liga de Quito, ¿cómo fue su paso?

Liga de Quito anunció la salida del DT Tiago Nunes de Liga de Quito. El conjunto azucena informó, por medio de un comunicado publicado este jueves 16 de julio del 2026, que el entrenador no continuará al mando del equipo.

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La salida de Tiago Nunes de Liga de Quito

Un día después de la derrota de Liga de Quito frente a Universidad Católica en el torneo nacional se produjo la salida de Nunes. El conjunto albo no brindó motivos y, únicamente, anunció la salida.

“Agradecemos al profesor Tiago Nunes y a su cuerpo técnico por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su permanencia en nuestra institución. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, manifestó. el club.

El sucesor del entrenador, interino o definitivo, aún se desconoce. En su pronuciamiento, Liga de Quito señaló que a futuro informará quien se hará cargo del equipo.

Resultados y conflictos con la afición antecedieron la salida de Tiago Nunes

Previo a la derrota frente a Universidad Católica, Tiago Nunes y Liga de Quito habían igualado frente a Libertad y caído con Macará en el torneo local. El último triunfo de los albos fue el 1 de julio, en el regreso de la Liga Pro tras el parón por el Mundial, ante Orense por 3-0.

En el cotejo contra Libertad, Nunes y un aficionado tuvieron un enfrentamiento verbal en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Frente a los medios de comunicación, el entrenador sostuvo que aquello se dio porque el hincha insultó a su familia. Tras ello, el aficionado dio su versión y manifestó que nunca lo hizo y que Nunes fue quien inició el conflicto.

Tras su último partido, el estratega brasilero volvió a referirse a una potencial salida. “Hasta que el presidente no me saque, tendrán que aguantarme un poco más”, le manifestó a la prensa.

Los logros de Tiago Nunes con Liga de Quito

La etapa de Tiago Nunes con Liga de Quito duró un poco más de un año. El estratega llegó al plantel azucena después de que Pablo ‘Vitamina’ Sánchez se marchase.

Con el brasilero al mando, los albos alcanzaron las semifinales de la Copa Libertadores 2025, donde cayeron ante Palmeiras. En la Copa Ecuador y en el campeonato nacional fueron segundos y se clasificaron al torneo continental de este 2026.

En la presente temporada, el DT brasilero deja a Liga de Quito en octavos de final de la Copa Libertadores y Copa Ecuador. Dentro de la Liga Pro, los universitarios son sextos con 28 puntos, a 18 del líder Independiente del Valle.