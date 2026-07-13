Aucas vs. Deportivo Cuenca registró batalla campal de hinchas

La fecha 18 del campeonato ecuatoriano trajo consigo incidentes en el Clásico del Astillero, entre Barcelona SC y Emelec, y en choque entre Liga de Quito y Libertad. El cotejo entre Deportivo Cuenca y Aucas, el 12 de julio del 2026, no fue la excepción y dejó enfrentamientos entre hinchas.

La trifulca entre aficionados de Deportivo Cuenca y Aucas

En las afueras del estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, aficionados de ambas parcialidades se encontraron y protagorizaron una batalla campal. En videos que se difundieron en redes sociales se expusieron los hechos violentos.

Dentro de los materiales, una turba de sujetos identificados con indumentaria del conjunto cuencano perseguían a otros que se identificaban con el oriental. Los primeros arrojaban proyectiles y uno de los involucrados quedó tendido en el suelo.

La reyerta obligó a la Policía Nacional a actuar para disuadir a los aficionados involucrados.

¿Qué pasó en el partido entre Deportivo Cuenca y Aucas?

En el choque entre Deportivo Cuenca y Aucas, el equipo capitalino consiguió llevarse la victoria como visitante. Los orientales vencieron gracias a un autogol de Andrés López a los cuatro minutos de juego.

Con aquella victoria, el conjunto oriental subió hacia la segunda posición del campeonato nacional al sumar 32 puntos. El plantel se encuentra a 11 de distancia del puntero Independiente del Valle.

En el caso de los morlacos, estos descendieron hacia la quinta casilla tras la derrota. El ‘Expreso Austral’ suma 27 unidades y tiene por encima, además de Independiente y Aucas, a Barcelona SC y Liga de Quito.

Otros incidentes en la fecha 18 de la Liga Pro

Durante la misma jornada, el ‘Clásico del Astrillero’, entre Emelec y Barcelona SC, también registró hechos violentos. En los exteriores del estadio George Capwell, el bus de los futbolistas toreros fue atacado con proyectiles.

Debido a la situación, el compromiso fue demorado, pero se jugó y terminó en 0-0. Emelec, además, anunció que sus instalaciones fueron vandalizadas.

En Liga de Quito vs. Libertad, el DT Tiago Nunes se enfrentó con un aficionado. Tras la discusión, el último fue retirado del estadio Rodrigo Paz Delgado bajo custodia policial.