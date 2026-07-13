Josué Caicedo será dirigido por un campeón del mundo en el Barça Atlètic

El lateral izquierdo Josué Caicedo, de 18 años, jugará la temporada 2026/27 en calidad de cedido en el filial del FC Barcelona, el Barça Atlètic, que actualmente compite en la Segunda Federación, la cuarta categoría del fútbol español.

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Josué Caicedo fue cedido al Barça Atlètic

Liga de Quito deseó este lunes 13 de julio de 2026 éxitos al futbolista juvenil Josué Caicedo, quien jugará la próxima temporada en calidad de cedido en el filial del FC Barcelona, el Barça Atlètic.

“Gracias, ‘Caice’, éxitos en tu nuevo desafío”, publicó sin más detalles el cuadro ecuatoriano sobre varias fotografías de uno de sus jugadores con mayor proyección del último lapso, con lo que se confirmó su salida al fútbol europeo.

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Tanto los directivos como el cuerpo técnico de LDU, comandado por el brasileño Tiago Nunes, habían mostrado desde el inicio de las negociaciones un gran hermetismo por el futuro del futbolista que domina el perfil izquierdo.

Por su parte, el cuadro culé publicó en sus redes sociales el “acuerdo con la LDU Quito para la cesión de Josué Caicedo al Barça Atlètic” y precisó que el ecuatoriano “se incorpora por una temporada con opción de compra al final del curso, ¡Bienvenido!”.

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Caicedo debutó este año en la primera división de Ecuador bajo la dirección técnica de Nunes, con el que completó siete partidos en la Liga Pro en los que acumuló una tarjeta amarilla y una expulsión en 314 minutos.

También tuvo 30 minutos en la Copa Libertadores en el triunfo 3-2 ante Always Ready en el Rodrigo Paz en el cierre del grupo G y un par de duelos más en la misma competición, pero en la categoría sub-20 jugada en la capital de los ecuatorianos.

Caicedo será dirigido por Juliano Belletti

Josué Caicedo tendrá como entrenador en el Barça Atlètic al histórico Juliano Haus Belletti, campeón del mundo, de Europa, España, Inglaterra y Brasil en su exitosa carrera como jugador desarrollada entre 1994 y 2011.

El lateral derecho formó parte del plantel brasileño que levantó el trofeo del Mundial 2002 junto a estrellas como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Kléberson, entre otros.

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En el 2006 anotó el gol con el que el Barça se proclamó campeón de la Champions League en París ante el Arsenal. Su tanto llegó a los 80 minutos, con lo que los españoles cambiaron el rumbo del encuentro para sellar el definitivo 2-1.

Antes de llegar al Barça Atlètic, Belletti fue segundo entrenador del Cruzeiro —club con el que debutó como jugador en 1994, con el que ganó el Campeonato Mineiro y la Copa de Brasil— y luego pasó al São Paulo sub-20.

Información externa: Juliano Belletti

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