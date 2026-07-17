Clasificación de Liga Pro y partidos clave de la fecha 20

La fecha 20 de la Liga Pro comienza este 17 de julio de 2026, coincidiendo con los partidos finales del Mundial 2026. Los encuentros de la Liga Pro se disputarán desde el viernes 17 hasta el lunes 20 de julio. Durante este periodo, el partido por el tercer lugar del Mundial se jugará entre Inglaterra y Francia el 18 de julio. Además, la gran final entre Argentina y España tendrá lugar el 19 de julio.

IDV es el líder de la Liga Pro

La fecha 20 de la Liga Pro incluye partidos clave que influirán en la lucha por los primeros puestos y en la batalla por evitar los últimos lugares de la tabla. Independiente del Valle lidera con 46 puntos tras 19 partidos, seguido por Aucas con 32 y Barcelona SC con 31.

Cambios en Liga de Quito

En medio de esta jornada, Liga de Quito enfrenta una situación complicada tras la salida del DT Thiago Nunes. El brasileño dejó su cargo el 16 de julio por lo que el equipo recibirá a Leones del Norte en el estadio Rodrigo Paz Delgado sin su entrenador principal. Actualmente, LDU ocupa el sexto lugar en la clasificación con 28 puntos.

Detalles sobre Thiago Nunes

Liga de Quito anunció la salida del técnico brasileño Tiago Nunes después de una derrota ante Universidad Católica. Su ciclo estuvo marcado por resultados irregulares, problemas con jugadores y hasta con aficioandos. En poco más de un año, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y dejó al equipo en octavos de final del torneo continental, además de situarlo sexto en la Liga Pro.

Partidos programados para la fecha 20

17 de julio: 19:00 | Delfín vs. Macará

18 de julio: 14:00 | Deportivo Cuenca vs. Universidad Católica 16:30 | Liga de Quito vs. Leones del Norte 19:00 | Barcelona SC vs. Libertad

19 de julio: 11:45 | Técnico Universitario vs. Aucas 16:45 | Guayaquil City vs. Manta 19:15 | Independiente del Valle vs. Emelec

20 de julio: 14:00 | Mushuc Runa vs. Orense



Clasificación Liga Pro Ecuador