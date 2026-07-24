Jordy Caicedo anotó en su vuelta a Argentina y Huracán ganó

El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo tuvo su primer partido después de haber disputado elMundial con la Selección de Ecuador y anotó. Gracias a su tanto, Huracán venció a Banfield, por 1-0, en la primera fecha del torneo Clausura de la Superliga Argentina.

El nuevo gol de Jordy Caicedo con Huracán tras el Mundial

La noche de este viernes 24 de julio del 2026, Huracán recibió en el Estadio Tomás Alfonso Ducó a Banfield. Jordy Caicedo fue titular en el equipo de Diego Martínez y apareció con su gol en la segunda mitad.

El partido se encontraba igualado por 0-0 cuando, a los 19 minutos de la etapa complementaria, Huracán recibió un tiro de esquina desde la derecha. El ‘Expreso de Medianoche’ esperaba con orientación hacia el segundo palo.

Leonardo Gil envió el centro y, después de que el balón se les pasase a dos de sus compañeros, fue interceptado por el ecuatoriano. Este alcanzó a parar la pelota con la punta de su botín, aguantó la marca con su cuerpo y sacó una volea que pasó entre las piernas del arquero.

Tras el gol, el ecuatoriano celebró con los dientes apretados y con mirada a la tribuna. Durante el festejo besó el escudo del equipo ‘quemero’.

Nueve goles para Jordy Caicedo con Huracán en el año

Jordy Caicedo llegó a los nueve goles oficiales con Huracán dentro de la temporada 2026. El ecuatoriano arribó al ‘Globo’ en enero del 2026 y su efecto fue inmediato.

Dentro del torneo Apertura, el ‘Expreso de Medianoche’ también le anotó a Banfield en la primera fecha. Allí, el gol del tricolor sirvió para salvar un empate de 1-1 como visitante.

En aquel campeonato del primer semestre del año, Caicedo fue el segundo máximo goleador. Con ocho goles quedó por detrás de Gabriel Ávalos, que convirtió 10.

Un delantero sin minutos en el Mundial con la Selección de Ecuador

El momento de Jordy Caicedo en Argentina lo catapultó hacia el Mundial de 2026. Sebastián Beccacece, exDT de la Selección de Ecuador, lo convocó para el certamen.

Pese a su llamado y a lo conseguido en tierras albicelestes, el delantero jugo en tres de los cuatro partidos que disputó la Tri. En ellos solo sumó 17 minutos tras ingresar desde el banco de suplentes.

Jugó un minuto frente a Curazao y cinco frente a Alemania en fase de grupos. En los dieciseisavos estuvo 11 minutos contra México. No consiguió marcar ningún gol.