Marcelo Gallardo, oficializado como entrenador de la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

Es oficial. Marcelo Daniel Gallardo fue anunciado este domingo 13 de septiembre de 2026 como el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador para la Copa América 2028 y las eliminatorias para el Mundial 2030.

Marcelo Gallardo toma el mando de la Tri

Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador a través de las redes sociales de la FEF, con lo que se puso fin a la espera que mantenía en vilo a los aficionados ecuatorianos.

Gallardo firmará un contrato de cuatro años con el equipo ecuatoriano con el que debutará el próximo jueves 24 de este mismo mes ante Corea del Sur en Suwon, en lo que será el primero de los tres partidos pactados en Asia.

La mano derecha del argentino será Matías Biscay, exfutbolista que desarrolló su carrera entre 1995 y 2001 en River Plate, Huracán, Lugano (Suiza) y Compostela (España) y que acompaña al ‘Muñeco‘ desde su debut como adiestrador en 2011 con Nacional de Uruguay.

La otra pieza clave del nuevo cuerpo técnico desde 2011 es Hernán Buján. Su etapa como futbolista la vivió entre 1995 y 2010 en River Plate, All Boys, Los Andes, Instituto de Córdoba, Talleres de Córdoba, Huracán, Morelia, León, Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Unión de Santa Fe y Lemos (España).

En las próximas horas se espera que el nuevo entrenador de Ecuador llegue al país y sea presentado oficialmente. Luego de eso tendrá que confeccionar la primera lista de convocados para su estreno en la zona técnica.

Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos.



Que la gente crea, porque tiene con qué creer.



Bienvenido Marcelo#LaNuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/MOSlYqAwQ4 — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 14, 2026

¿Quién es Marcelo Gallardo?

Marcelo Daniel Gallardo nació en Merlo, Buenos Aires, el domingo 18 de enero de 1976. Tiene 50 años, mide 1,70 m y tiene cuatro hijos. Uno de ellos es Nahuel, que en 2025 jugó en el país en Delfín de Manta.

Como jugador debutó en River Plate en 1993, manteniéndose hasta 1999, cuando cerró su primera etapa. Ganó cinco títulos de la liga argentina, una Copa Libertadores, una Supercopa Sudamericana y fue parte del equipo ideal de América en dos ocasiones.

De 1999 a 2003 fue transferido al AS Monaco, en donde ganó una Ligue 1, una Supercopa de Francia y una Copa de la Liga con jugadores como el franco-argentino David Trezeguet, el italiano Marco Simone, el mexicano Rafael Márquez y el francés Ludovic Giuly.

De 2003 a 2006 tuvo su segunda etapa en River, ganando un nuevo título local con cuatro puntos de ventaja sobre Boca Juniors y con el joven delantero Fernando Cavenaghi como uno de los goleadores con nueve goles.

En 2007 fue transferido al PSG y en 2008 pasó al DC United, sumando a su palmarés los trofeos de la Copa de la Liga y la Lamar Hunt US Open Cup, respectivamente, antes de emprender su tercera etapa en River entre 2009 y 2010 sin ningún título.

En la temporada 2010-2011 fue contratado por Nacional de Uruguay, con el que consiguió el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo, con los que completó los 15 que alcanzó en toda su larga y brillante carrera.

Con la selección de su país disputó 44 partidos y anotó 14 tantos. Ganó el título de los Juegos Panamericanos 1995 (sub-23) y fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996 tras perder con Nigeria en la final.

En la absoluta, disputó la Copa América Bolivia 1997 (enfrentó a Ecuador en la fase de grupos), y los mundiales Francia 1998 y Corea-Japón 2002, dirigido por Daniel Alberto Passarella y Marcelo ‘Loco’ Bielsa.

Gallardo debuta como DT

El 14 de agosto de 2011, Marcelo Gallardo debutó como entrenador en un partido que Nacional empató 3-3 ante River Plate de Montevideo en el Estadio Centenario. En el equipo uruguayo sumó su primer título.

De 2014 a 2022 y de 2024 a 2026 fue entrenador de River, llegando a dirigir 500 partidos y ganó 14 títulos, entre los que destacan las dos Copa Libertadores de 2015 ante Tigres de México y 2018 frente a Boca en Madrid.

Tuvo un breve paso por el Al-Ittihad de Arabia Saudita y desde este mes de septiembre tomará el mando de la Selección de Ecuador, con la que competirá en la Copa América 2028 y en las eliminatorias al Mundial 2030, que será organizado por España, Portugal, Marruecos, con tres partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.

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