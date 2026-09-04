Marcelo Gallardo, el ‘Muñeco’ de Merlo, dirigirá a la Selección de Ecuador

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

Marcelo Daniel Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador para la Copa América 2028 y las eliminatorias al Mundial 2030, que será organizado por seis países (España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay), según prensa argentina.

Marcelo Gallardo se suma a Ecuador como DT

César Luis Merlo confirmó que existe un acuerdo total en lo deportivo y económico entre Marcelo Gallardo y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para que sea el entrenador de la Selección de Ecuador por los siguientes cuatro años.

Germán García Grova, también especialista en el mercado de fichajes, ratificó que el director técnico tiene un acuerdo verbal y ahora “se cruzan contratos” para que tome el mando de la Tri inmediatamente, pensando en las eliminatorias al Mundial 2030.

El italiano Fabizio Romano en sus redes sociales confirmó que el argentino será nuevo entrenador principal de la selección nacional de Ecuador con un contrato a largo plazo hasta el Mundial 2030 y con la Copa América en la mitad del camino.

Maximiliano Grillo enfatizó que existe un “acuerdo de palabra”, mientras que Fernando Czyz detalló que el contrato que se firmará no será por cuatro años, sino por dos, con opción a renovar por dos más tras la Copa América 2028.

Marcelo Gallardo tiene a River en la piel

Marcelo Gallardo nació en Merlo, Buenos Aires, el 18 de enero de 1976. Se vinculó a River Plate desde los 12 años de edad. Cinco años después, en 1993, debutó en el primer equipo en un partido ante Newell’s Old Boys como uno de los proyectos más prominentes de su cantera.

Su primera etapa la cerró en 1999 con cinco títulos de Argentina y los trofeos de la Copa Libertadores 1996 y la Supercopa Sudamericana 1997 ganadas a América de Cali y São Paulo, respectivamente, con jugadores de la talla de Enzo Francescoli, Marcelo Salas y Juan Pablo Sorín.

Desde 1999 a 2003 fue parte del Mónaco. En el segundo semestre de ese año decidió volver a River, donde se mantuvo hasta el 2006. En cuanto a títulos, fue menos productiva porque solo pudo ganar el trofeo de campeón del Clausura 2004.

Entre 2007 y 2008 llevó su magia al Paris Saint-Germain y al DC United. En 2009 se registra su tercera vuelta hasta 2010 sin poder ganar una nueva corona. En el segundo semestre de ese año se marchó a Nacional de Uruguay, donde se retiró en junio de 2011.

Su etapa de futbolista se complementa con 44 partidos y 14 goles con la selección argentina absoluta, con la que jugó la Copa Confederaciones Arabia 1995, los Juegos Panamericanos Mar del Plata y la Copa América Uruguay 1995.

En 1996 fue citado para el Preolímpico en su país y para los Juegos Olímpicos de Atlanta; en 1997 fue parte del plantel que compitió en la Copa América de Bolivia; y en 1998 y 2002 para los mundiales de Francia y Corea y Japón.

Sumó 16 títulos y una medalla de plata olímpica alcanzada luego de caer en la final ante Nigeria por 3-2 en el Sanford Stadium de Georgia ante la presencia de más de 86 000 espectadores y con el italiano Pierluigi Collina como árbitro.

Gallardo, un DT con números de campeón

La carrera de Marcelo Gallardo como entrenador comenzó el 14 de agosto de 2011, cuando tenía 35 años, 62 días después de jugar su último partido como futbolista en Nacional, registrado el 12 de junio ante Defensor Sporting en el estadio Centenario.

Fue ante River Plate de Montevideo en el mismo mítico Centenario. Terminó empatado 3-3 luego de que el ‘Bolso‘ arrancó 2-0 abajo en el marcador. Tabaré Viudez, Richard Porta y el histórico Álvaro ‘Chino‘ Recoba anotaron en esa jornada.

Ese fue el punto de partida de una carrera que lo llevó a River Plate en dos etapas y al Al-Ittihad de Arabia Saudita, en lo que fue la experiencia más corta de su exitosa carrera llena de títulos.

En Nacional fue campeón del Campeonato Uruguayo 2011-12 con el mencionado Porta, refuerzo de Independiente del Valle entre 2014 y 2015, quien aportó con 17 tantos, y Christian Núñez, subcampeón con el mismo IDV de la Copa Libertadores en 2016.

Luego de ese estreno, el ‘Muñeco‘ rápidamente se posicionó como el principal candidato para tomar el lugar dejado por Ramón ‘Pelado‘ Díaz en River Plate. El 30 de mayo Enzo Francescoli lo confirmó como el elegido y el 6 de junio asumió oficialmente el cargo.

La primera etapa la vivió entre junio de 2014 y diciembre de 2022, y la segunda, desde agosto de 2024 hasta febrero de 2026, la cual se cerró por una serie de resultados desfavorables.

Dirigió 500 partidos, ganó 265, empató 123 y perdió 112. Su rendimiento fue del 61,2 %, el segundo más alto luego del 64,9 % de su etapa en Nacional y por delante del 49,4 % en Al-Ittihad. En términos generales, su rendimiento fue del 58,5 %.

Con River ganó los títulos de la Recopa Sudamericana (3), Copa Argentina (3), Copa Libertadores (2), Supercopa Argentina (2), Copa Suruga Bank (1), Trofeo de Campeones (1) y la Primera División (1), todos en su primera etapa. En la segunda se marchó con las manos vacías.

Preguntas sobre Marcelo Gallardo

❓ ¿Quién es Marcelo Gallardo, nuevo entrenador de la Selección de Ecuador? Marcelo Gallardo es un exfutbolista y entrenador argentino de 50 años que, según la prensa argentina, asumirá como técnico de Ecuador.

Nació el 18 de enero de 1976 en Merlo, Buenos Aires, y desarrolló gran parte de su carrera en River Plate. Como entrenador, dirigió a Nacional, River Plate y Al-Ittihad. ❓ ¿Qué contrato tendrá Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador? Marcelo Gallardo tiene un acuerdo deportivo y económico con la FEF, aunque existen versiones distintas sobre la duración del contrato.

César Luis Merlo y otros periodistas hablan de un acuerdo total y de palabra, mientras Fernando Czyz sostiene que el vínculo será por dos años, con opción de extenderlo por otros dos después de la Copa América 2028. ❓ ¿Qué torneos dirigirá Marcelo Gallardo con Ecuador? Marcelo Gallardo estará al frente de Ecuador para la Copa América 2028 y las eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. La Copa América 2028 será el primer gran torneo del nuevo ciclo del entrenador argentino. ❓ ¿Cuántos títulos ganó Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate? Marcelo Gallardo ganó 13 títulos con River Plate durante su primera etapa como entrenador.

Su palmarés incluye dos Copas Libertadores, tres Recopas Sudamericanas, tres Copas Argentina, dos Supercopas Argentina, una Copa Suruga Bank, un Trofeo de Campeones y un título de Primera División. ❓ ¿Cuáles son los números de Marcelo Gallardo como entrenador? Marcelo Gallardo dirigió 500 partidos, ganó 265, empató 123 y perdió 112, con un rendimiento general del 58,5 %.

Su mejor rendimiento fue en Nacional, con 64,9 %, seguido por River, con 61,2 %, y Al-Ittihad, con 49,4 %. Su etapa más extensa y exitosa fue en River Plate.

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