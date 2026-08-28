Kendry Páez deja oficialmente River Plate tras la polémica y regresa al Chelsea

La etapa de Kendry Páez en River Plate llegó oficialmente a su fin. Después de permanecer cerca de seis meses en el conjunto argentino, el futbolista ecuatoriano rescindió anticipadamente su préstamo y regresará al Chelsea, club propietario de sus derechos deportivos.

Su salida se da en medio de un complicado presente deportivo, marcado por la falta de continuidad. Además, de su exclusión del primer equipo después del Mundial 2026.

Durante sus últimos días se vio involucrado en una polémica por una supuesta publicación en redes sociales tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana.

Con la rescisión también termina antes de lo previsto el acuerdo entre Chelsea y River Plate, ya que inicialmente el préstamo del ecuatoriano estaba contemplado hasta mediados de 2027.

Kendry Páez rescindió su préstamo con River Plate

Según informaron los periodistas especializados Germán García Grova, César Luis Merlo y Fabrizio Romano, Kendry Páez firmó este viernes 28 de agosto la rescisión del acuerdo que lo mantenía cedido en River Plate.

El ecuatoriano viajará a Inglaterra para regresar al Chelsea, donde se definirá cuál será el siguiente paso de su carrera.

La salida era un escenario que había comenzado a tomar fuerza durante las últimas semanas. Después del Mundial 2026, Páez fue apartado del plantel principal y pasó a entrenarse por separado junto a otros futbolistas.

De esta manera, termina una etapa en la que el ecuatoriano no consiguió la continuidad esperada y que debía extenderse durante varios meses más.

La polémica que marcó los últimos días de Kendry Páez en River

La rescisión se conoció apenas un día después de una controversia generada en redes sociales tras la eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe.

Una historia atribuida inicialmente a la cuenta de Instagram de Kendry Páez mostraba un emoji de dientes apretados (😬) sobre un fondo negro.

Debido al momento en el que comenzó a circular, la publicación se interpretó por aficionados y medios argentinos como una posible burla hacia River Plate después de su eliminación.

La situación tomó mayor dimensión cuando Ray Páez, padre del futbolista, publicó el mensaje “El tiempo da la razón”, acompañado de varios emojis, entre ellos gallinas, símbolo utilizado de manera despectiva para referirse al conjunto ‘millonario’.

Tras la repercusión, Germán García Grova informó que River Plate evaluaba posibles sanciones contra futbolistas apartados del plantel por publicaciones realizadas después de la eliminación.

Kendry Páez negó haber publicado la polémica historia

Páez se pronunció públicamente y negó que la historia que provocó la controversia hubiera sido publicada desde su cuenta.

“He visto que está circulando en redes una historia que supuestamente publiqué después del partido y quiero aclarar que esa publicación nunca salió de mi cuenta. Jamás publicaría algo para burlarme de un resultado o de un momento difícil del equipo”.

De esta manera, el ecuatoriano rechazó haberse burlado de la eliminación del conjunto argentino.

¿Dónde jugará Kendry Páez después de River Plate?

Por el momento, el siguiente destino de Kendry Páez todavía no está definido.

El futbolista regresará al Chelsea, propietario de su pase, mientras se determina dónde continuará su carrera durante la temporada 2026-2027.