River Plate analiza sanción para Kendry Páez por burlarse de la eliminación en la Sudamericana

La eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana 2026 no terminó con el último penal de la serie frente a Independiente Santa Fe. Horas después del partido, la polémica se trasladó a las redes sociales y tuvo como protagonista al ecuatoriano Kendry Páez.

El volante, quien actualmente se encuentra apartado del plantel principal, realizó una publicación que fue interpretada por aficionados y medios argentinos como una burla hacia River tras quedar fuera del torneo continental.

Una situación similar protagonizó el paraguayo Matías Galarza, también separado del primer equipo. Según información surgida desde Argentina, la dirigencia del conjunto ‘millonario’ ya analiza posibles sanciones disciplinarias contra ambos futbolistas.

¿Qué publicó Kendry Páez tras la eliminación de River Plate?

River Plate quedó eliminado la noche del miércoles 26 de agosto después de perder una extensa definición por penales frente a Independiente Santa Fe.

Poco después de consumarse la eliminación, Kendry Páez publicó una historia en su cuenta de Instagram con un fondo negro y únicamente el emoji 😬.

Aunque el ecuatoriano no mencionó a River Plate ni hizo referencia directa al partido, el momento en el que apareció la publicación provocó que numerosos aficionados la interpretaran como una reacción irónica a la eliminación.

Páez eliminó la historia minutos después y posteriormente compartió una fotografía entrenando junto a Santiago Beltrán, acompañada únicamente por dos emojis de abrazo.

La controversia aumentó después de que Ray Páez, padre del futbolista, también realizara una publicación en redes sociales. “El tiempo da la razón”, escribió.

El mensaje estuvo acompañado por varios emojis, entre ellos dos gallinas, término y símbolo utilizado habitualmente de manera despectiva para referirse a River Plate.

Matías Galarza también realizó una polémica publicación

Kendry Páez no fue el único futbolista apartado del plantel que generó controversia después de la eliminación.

Matías Galarza publicó una fotografía del penal que convirtió frente a Manuel Neuer durante la definición en la que Paraguay eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La publicación también fue interpretada en Argentina como una indirecta hacia River Plate, especialmente por producirse inmediatamente después de que el equipo quedara eliminado de la Copa Sudamericana mediante una tanda de penales.

Ambas publicaciones provocaron críticas entre los aficionados del conjunto argentino y habrían generado malestar dentro de la institución.

🚨Kendry Páez y Matías Galarza se burlaron de sus compañeros tras la eliminación de #River



👉El 🇪🇨 y el 🇵🇾 se expresaron irónicamente en sus redes sociales



📍El club evalúa sanciones tras la falta de respeto de los futbolistas que se entrenan apartados sin clubes que los… pic.twitter.com/PWzeGayztn — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 27, 2026

River Plate analiza sanciones contra Kendry Páez y Matías Galarza

Según informó el periodista argentino Germán García Grova, River Plate evalúa tomar medidas disciplinarias contra los dos futbolistas por lo ocurrido.

“El club evalúa sanciones tras la falta de respeto de los futbolistas que se entrenan apartados sin clubes que los pretendan”.

Hasta el momento, River Plate no ha anunciado oficialmente ninguna sanción, por lo que cualquier castigo contra Páez o Galarza todavía se encuentra bajo análisis.

Ambos futbolistas atraviesan situaciones particulares dentro del club. Galarza trabaja apartado del primer equipo mientras River intenta concretar su salida.

La situación de Kendry Páez es diferente. El ecuatoriano pertenece al Chelsea y llegó a River Plate en condición de préstamo, aunque actualmente tampoco forma parte de los planes deportivos del conjunto argentino y se trabaja para definir su futuro.