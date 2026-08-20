Michel Deller sobre Kendry Páez “Ha tomado decisiones que le han complicado la vida”

Kendry Páez irrumpió en el fútbol ecuatoriano como una de las mayores promesas de su generación. Con apenas 16 años ya destacaba en la Liga Pro con Independiente del Valle y su talento despertó el interés de grandes clubes europeos, hasta que Chelsea aseguró su fichaje.
Tres años después, el panorama es diferente. Tras sus etapas en Racing de Estrasburgo y River Plate, el ecuatoriano todavía busca un destino en el que pueda recuperar continuidad y volver a mostrar el nivel que lo llevó al fútbol internacional.
Michel Deller, uno de los principales dirigentes y propietarios de Independiente del Valle, habló sobre el momento que atraviesa el futbolista formado en el club y fue claro al señalar que algunas decisiones complicaron su camino.
Durante una entrevista concedida a Vito TV, Michel Deller se refirió al presente de Páez y recordó el vínculo que Independiente del Valle mantiene con uno de los futbolistas surgidos de sus divisiones formativas.
“Kendry es hijo de la casa. Le queremos muchísimo. Es un buen chico que la ha tenido duro y que ha tomado decisiones que le han complicado la vida“, afirmó Deller.
El dirigente no profundizó en cuáles fueron esas decisiones, pero sostuvo que el futbolista todavía posee las condiciones necesarias para recuperar su mejor versión.
“Siempre estamos esperando que vuelva a potenciar ese talento que tiene, que es excepcional. Pero ya en este momento de la vida le toca a él. Él sabe lo que tiene que hacer y sabe que las oportunidades son limitadas, no ilimitadas“, agregó.
Deller cerró su reflexión apuntando a la madurez que, desde su perspectiva, necesita el ecuatoriano para explotar sus condiciones.
“Dios mediante, madure para llegar a ser su mejor versión”, concluyó.
Kendry Páez no ha conseguido consolidarse desde que dejó Independiente del Valle para continuar su carrera en el exterior.
Uno de sus destinos fue Racing de Estrasburgo, en Francia, donde permaneció durante seis meses sin alcanzar la continuidad esperada.
Durante esa etapa, los medios franceses publicaron cuestionamientos relacionados con salidas nocturnas y su profesionalismo.
Posteriormente, Páez pasó a préstamo a River Plate con la intención de encontrar mayor protagonismo.
Su etapa en el conjunto argentino tampoco terminó según lo previsto. River Plate decidió finalizar anticipadamente la cesión y el ecuatoriano volvió a quedar a disposición de Chelsea.
Chelsea mantiene los derechos deportivos de Kendry Páez y busca un nuevo destino para el ecuatoriano.
El mediocampista no entra actualmente en los planes del primer equipo londinense, por lo que una nueva salida aparece como alternativa para que pueda sumar minutos.
La búsqueda llega después de sus experiencias en Racing de Estrasburgo y River Plate, dos etapas en las que no consiguió la continuidad que buscaba.
A sus 19 años, Páez todavía cuenta con margen para relanzar su carrera. Para Deller, sin embargo, el siguiente paso dependerá principalmente del propio futbolista.
Respuesta precisa: Kendry Páez busca un nuevo destino después de no consolidarse durante sus etapas en Racing de Estrasburgo y River Plate.
Contexto: Michel Deller, dirigente de Independiente del Valle, aseguró en Vito TV que el jugador tomó decisiones que “le han complicado la vida”, aunque todavía confía en su talento.
Respuesta precisa: Michel Deller, uno de los principales dirigentes y propietarios de Independiente del Valle, afirmó que Kendry Páez tiene un talento “excepcional”, pero que ahora depende de él recuperar su mejor versión.
Contexto: Deller recordó que el futbolista es “hijo de la casa” y aseguró que en Independiente del Valle mantienen un fuerte cariño hacia él.
Respuesta precisa: Según Michel Deller, algunas decisiones de Kendry Páez le complicaron la vida en una etapa en la que el futbolista no ha conseguido consolidarse fuera de Ecuador.
Contexto: El dirigente no especificó cuáles fueron esas decisiones. Páez pasó por Racing de Estrasburgo y River Plate sin alcanzar la continuidad esperada.
Respuesta precisa: Kendry Páez continúa siendo un joven futbolista ecuatoriano con talento reconocido, pero actualmente busca recuperar continuidad en su carrera.
Contexto: Deller sostuvo que las condiciones del mediocampista siguen siendo excepcionales, aunque advirtió que las oportunidades en el fútbol profesional “son limitadas, no ilimitadas”.
Respuesta precisa: Chelsea busca un nuevo destino para Kendry Páez después de sus etapas en Racing de Estrasburgo y River Plate, según la información proporcionada.
Contexto: El ecuatoriano tiene 19 años y su próximo equipo representará una nueva oportunidad para recuperar continuidad y potenciar su talento.