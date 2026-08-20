Michel Deller sobre Kendry Páez “Ha tomado decisiones que le han complicado la vida”

Kendry Páez irrumpió en el fútbol ecuatoriano como una de las mayores promesas de su generación. Con apenas 16 años ya destacaba en la Liga Pro con Independiente del Valle y su talento despertó el interés de grandes clubes europeos, hasta que Chelsea aseguró su fichaje.

Tres años después, el panorama es diferente. Tras sus etapas en Racing de Estrasburgo y River Plate, el ecuatoriano todavía busca un destino en el que pueda recuperar continuidad y volver a mostrar el nivel que lo llevó al fútbol internacional.

Michel Deller, uno de los principales dirigentes y propietarios de Independiente del Valle, habló sobre el momento que atraviesa el futbolista formado en el club y fue claro al señalar que algunas decisiones complicaron su camino.

¿Qué dijo Michel Deller sobre Kendry Páez?

Durante una entrevista concedida a Vito TV, Michel Deller se refirió al presente de Páez y recordó el vínculo que Independiente del Valle mantiene con uno de los futbolistas surgidos de sus divisiones formativas.

“Kendry es hijo de la casa. Le queremos muchísimo. Es un buen chico que la ha tenido duro y que ha tomado decisiones que le han complicado la vida“, afirmó Deller.

El dirigente no profundizó en cuáles fueron esas decisiones, pero sostuvo que el futbolista todavía posee las condiciones necesarias para recuperar su mejor versión.

“Siempre estamos esperando que vuelva a potenciar ese talento que tiene, que es excepcional. Pero ya en este momento de la vida le toca a él. Él sabe lo que tiene que hacer y sabe que las oportunidades son limitadas, no ilimitadas“, agregó.

Deller cerró su reflexión apuntando a la madurez que, desde su perspectiva, necesita el ecuatoriano para explotar sus condiciones.

“Dios mediante, madure para llegar a ser su mejor versión”, concluyó.

¿Qué pasó con Kendry Páez después de salir de Independiente del Valle?

Kendry Páez no ha conseguido consolidarse desde que dejó Independiente del Valle para continuar su carrera en el exterior.

Uno de sus destinos fue Racing de Estrasburgo, en Francia, donde permaneció durante seis meses sin alcanzar la continuidad esperada.

Durante esa etapa, los medios franceses publicaron cuestionamientos relacionados con salidas nocturnas y su profesionalismo.

Posteriormente, Páez pasó a préstamo a River Plate con la intención de encontrar mayor protagonismo.

Su etapa en el conjunto argentino tampoco terminó según lo previsto. River Plate decidió finalizar anticipadamente la cesión y el ecuatoriano volvió a quedar a disposición de Chelsea.

¿Cuál es la situación de Kendry Páez con Chelsea?

Chelsea mantiene los derechos deportivos de Kendry Páez y busca un nuevo destino para el ecuatoriano.

El mediocampista no entra actualmente en los planes del primer equipo londinense, por lo que una nueva salida aparece como alternativa para que pueda sumar minutos.

La búsqueda llega después de sus experiencias en Racing de Estrasburgo y River Plate, dos etapas en las que no consiguió la continuidad que buscaba.

A sus 19 años, Páez todavía cuenta con margen para relanzar su carrera. Para Deller, sin embargo, el siguiente paso dependerá principalmente del propio futbolista.